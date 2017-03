Vermischtes Freudenberg

22.03.2017

22.03.2017

Bühl. Alle 33 gebürtigen Bühler Kinder kamen der Einladung von Lydia Haller und Lieselotte Bösl zum Birler Schulkinder-Treffen nach, um den vier Kilometer langen Schulweg von Bühl nach Lintach noch einmal, so wie früher, zu gehen. Mit musikalischer Begleitung von Hans Rieger, der ja einige Jahre als Hütbub in Bühl verbracht hat und zu Fuß nach Lintach in die Schule gehen musste, reihten sich 26 Teilnehmer in die Gruppe ein. Mit dabei war Barbara Strobl als Älteste mit 79 Jahren und Xaver Ram als Jüngster mit 60 Jahren. Zwischenstation war, ebenfalls so wie früher, Geiselhof. Beim Dammern (Götz) am Fenster gab es immer Wasser zum Trinken. So auch diesmal, aber ergänzt mit Eierlikör und Butterbrezen. Wer nicht mitgehen konnte, erwartete die Gruppe in Lintach im Gasthaus Rehaber, wo abends Erinnerungen ausgetauscht wurden. Auch ein Buch mit alten Fotos von jeder Familie war sehr interessant sowie ein selbstverfasstes Gedicht von Lieselotte Bösl über den Schulweg. Bild: exb