23.02.2017

Mehr als ein Jahr lang hatte ein Umweltsünder am Fuße des Johannisbergs sein Unwesen getrieben, jetzt erwischte ihn die Polizei - weil der 39-Jährige so ungeschickt war, sich selbst zu verraten.

Der Mann hatte. Mitarbeiter der Gemeinde Freudenberg hatten im Laufe der Zeit insgesamt 16 Fälle protokolliert, in denen die blauen Säcke an verschiedenen Stellen am Johannisberg abgelegt waren. In der ersten Februarwoche war es nun wieder so weit. Dieses Mal allerdings war der rücksichtslose Umweltfrevler unachtsam und lieferte einen Hinweis auf seine Identität mit. Gemeindearbeiter fanden nämlich, als sie den Unrat wieder mal beseitigen mussten, Schriftstücke mit der Adresse eines 39-Jährigen aus dem östlichen Landkreis. Er gilt der Polizei als der Täter. Der Pressebericht der PI Amberg prophezeit ihm, dass er neben einem saftigen Bußgeld auch die Entsorgungskosten von inzwischen mehreren Hundert Euro zu tragen hat.