Vermischtes Freudenberg

30.05.2017

19 Kinder empfingen in der Pfarrei St. Martin Wutschdorf zum ersten Mal den Leib des Herrn. In den Wochen der Vorbereitung hatten sie Kreuze aus Ton mit ihrem Bild gefertigt. Die zehn Mädchen und neun Buben zogen mit Pfarrer Norbert Götz und den Eltern unter Glockengeläute in die geschmückte Kirche ein. Dort begrüßte sie Pfarrer Götz: "Seit der Taufe seid ihr mit dem Licht Jesu verbunden. Mit euerer Kommunionkerze wird die Verbindung zu ihm heute noch inniger und vollkommener." Jedes Kind wurde gefragt, ob es bereit sei, den Leib Christi zu empfangen. Nach einem kräftigen "Ich bin bereit" wurden die Kommunionkerzen an der Osterkerze entzündet. "Jesus liebt euch, so wie er von seinem Vater geliebt wird", sagte Pfarrer Norbert Götz in seiner Predigt. "Gebt die Liebe Jesu an andere Menschen weiter", bat er. Die Kraft dazu gebe die Kommunion. Dann traten die Kinder erstmals an den Tisch des Herrn. Am Nachmittag wurde eine Dankandacht gefeiert, in der die Kinder ihr Opfer für die Diaspora spendeten.