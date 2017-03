Vermischtes Freudenberg

29.03.2017

29.03.2017

Lintach. Die Christbaumversteigerung, die die Feuerwehr Lintach im Januar ausgerichtet hat, verlief auch wirtschaftlich erfolgreich. Nun setzte die Führung der Wehr mit Vorsitzendem Tobias Göbl (hintere Reihe, rechts) an der Spitze das Versprechen um und übergab erneut einen Spendenscheck an den Lintacher Kindergarten St. Walburga. Die Kindergartenleitung freute sich über die finanzielle Hilfe in Höhe von 250 Euro. Stellvertretende Kindergartenleiterin Andrea Dobmeier (links) bedankte sich für die stets gute Unterstützung seitens der Wehr im Zuge der Brandschutzerziehung und die erneute Geldspritze. Sie lud die Feuerwehrleute zum Besuch der Kinder im Sommer ein. Wie sie sagte, werde man für diesen Betrag bestimmt eine sinnvolle Verwendung finden. Bild: gto