24.04.2017

An vielen Feuerwehrhäusern, so auch in Immenstetten, sieht man das Bild eines römischen Ritters mit Helm und Fahne. Er hat ein Wassergefäß in der Hand, womit er das Feuer eines brennenden Hauses löscht. Diese Darstellung zeigt den heiligen Florian, den Schutzpatron der Wehren.

Freudenberg/Immenstetten. Ihm zu Ehren versammelten sich die acht Ortsfeuerwehren aus der Gemeinde Freudenberg sowie die benachbarte FFW Steiningloh, um bei einem Gottesdienst im "ICC", dem Immenstettener Kongresszentrum, seines Martertods im Jahre 304 zu gedenken.In der Predigt dankte Pfarrer Eduard Kroher den Wehren für ihre Bereitschaft, bei Unfällen, der Bekämpfung des Feuers, Sturmschäden und anderen Notfällen zu helfen. Der Geistliche dankte für die geopferten Freizeitstunden beim ständigen Üben für den Ernstfall.Nicht wenige, so habe man den Eindruck, sehen vieles als Selbstverständlichkeit an und meinten, sie hätten einen Rechtsanspruch auf schnelle Hilfe. "Sich selbst zu engagieren, sich mit einzubringen zum Wohl aller, dieser Gedanke scheint nicht bei allen auf offene Ohren zu stoßen", bemängelte Kroher. Für Bürgermeister Alwin Märkl sind die Feuerwehren unentbehrlich für die Rettung und den Schutz der Bürger in der Gemeinde. Er erinnerte an das Hochwasser im vergangenen Jahr, "das gerade in Immenstetten bleibende Eindrücke hinterlassen hat". Wie bedeutsam das Wirken der Floriansjünger für die Gemeinde sei, könne man den Einsatzstatistiken entnehmen. Die Arbeit der Wehren sei in den vergangenen Jahren immer anspruchsvoller geworden. Um alle Gefahrensituationen kompetent bewältigen zu können, brauchten die Feuerwehrleute großes Fachwissen und Spezialkenntnisse. Kreisbrandrat Fredi Weiß dankte den Aktiven, dass sie dieses Ehrenamt übernommen haben. Beim anschließenden musikalischen Frühschoppen mit dem Buchbergecho - das Ensemble hatte bereits den Gottesdienst mit gestaltet - versicherten Kommandant Norbert Weiß und Vorsitzender Stefan Lehmeier, dass der Reinerlös der Veranstaltung der First-Responder-Gruppe Freudenberg übergeben werde.