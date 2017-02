Vermischtes Freudenberg

03.02.2017

1

0 03.02.2017

Ihre Mitgliederzahl ist auf 2126 gestiegen: Damit betreut die Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schnaittenbach nun fast 23 000 Hektar Wald. Mit dieser Größe habe man die beste Verhandlungsposition für den Holzhandel, betonte Vorsitzender Gerhard Gradl.

Leicht rückläufig

Vermehrt Käferholz

Bereich neu festgelegt

Forst und Holz einer der erfolgreichsten Wirtschafts-Cluster In den vergangenen zwei oder drei Jahrzehnten habe sich im Sektor Forst und Holz viel verändert, betonte Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbands. Orkane hätten bis dahin undenkbare Schäden verursacht. Die folgende Käferkalamität (Massenvermehrung) habe für einen massiven Einbruch auf dem Holzmarkt gesorgt: Der Preis sei auf Ramschniveau gesunken. Die Schere zwischen Erzeugerpreisen und Produktionskosten werde immer größer.



Immer größere Holzverarbeitungswerke und der Wandel der eigenen Produktionsverfahren veränderten auch die Praxis des Holzverkaufs: Da müsse man aufpassen, dass ein Festmeter auch ein Festmeter bleibe, betonte Ziegler. In Österreich hätten neue Messmethoden schon dazu geführt, dass zwei Prozent der Masse fehlen. Der Radius der Einkaufsgebiete wachse: Täglich würden tausende Festmeter Rundholz aus der ganzen Welt angeliefert. Die bayerischen Forstzusammenschlüsse seien mittlerweile Dienstleistungszentren für eine gemeinsame Vermarktung. Ohne sie und die Mechanisierung sei der Kleinprivatwald nicht "in Wert zu setzten". Der Cluster Forst und Holz sei einer der erfolgreichsten Wirtschafts-Cluster in Bayern, auf einer Stufe mit Automobilindustrie und Maschinenbau.



100 Festmeter Holz oder 10 Hektar Wald sind laut Ziegler Basis für einen Arbeitsplatz. Jeder Festmeter generiere 60 Euro Steueraufkommen. Mit 36 Milliarden Jahresumsatz sei die Holzindustrie eine Wirtschaftsmacht. Entgegen aller Hiobsszenarien stünden die Wälder besser da denn je. Ein Unding sei die vom Bundeskartellamt mehrfach angemahnte Einheitsforstverwaltung in Baden-Württemberg, in der der staatliche Förster nicht nur für Beratung und Förderung zuständig ist, sondern auch für den gesamten Arbeitsablauf bis zur Vermarktung.



Bayerische Wälder binden jährlich 23 Prozent der CO2-Emissionen, was einem Schadstoffausstoß von 10 Millionen Personenwagen mit einer Jahresfahrleistung von fast 15 000 Kilometern entspreche. Unsere Wälder stillzulegen und Holz auf dem Weltmarkt zu besorgen, sei im Sinne einer globalen Ökobilanz eindeutig falsch, sagte Ziegler.



Glatter Unsinn sei es, Holz mit einem Minimaldurchmesser von acht bis zehn Zentimeter als nicht nachhaltig zu definieren: So gehe den Biomasseheizungen Energieholz verloren. (gfr)

Im Blickpunkt Ohne Forstbetriebsgemeinschaften sähe im Freistaat der Wald sicher anders aus, betonte MdL Harald Schwartz. Die aktuelle Diskussion über einen dritten Naturpark in Bayern sei "ergebnisoffen". Wichtig sei, dass Land- und Forstwirtschaft auch in Zukunft mit den Jägern zusammenarbeiten und nicht mit Schuldzuweisungen um sich schlagen.



Wolfhard-Rüdiger Wicht, der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Amberg, kündigte an, für 2018 stehe ein neues Vegetationsgutachten an. Er rate dabei allen Waldbesitzern zu einer vorherigen Begehung mit Jägern und Förstern. Für unfallfreie Arbeit empfahl er die Kurse und weitere Angebote des AELF, die aber künftig nicht mehr kostenfrei sein dürften.



Dr. Günter Baumer, Vizepräsident des Bayerischen Landesjagdverbands, betonte die gute Zusammenarbeit von Jägern und Waldbesitzern.



Franz Kustner, BBV-Kreisobmann und Präsident des BBV-Bezirks Oberpfalz, der anklingen ließ, dass er sich von seinen Ämtern zurückziehe, übte Kritik an selbst ernannten Wald-Sachverständigen. Auch im Beirat für Staatsforsten säßen zahlreiche Mitglieder, die vom Wald keinen blassen Schimmer hätten. Als vor 45 Jahren die FBG gegründet wurde, sei das "Produkt Holz" mit Füßen getreten worden.



Kustner kritisierte die unzähligen neuen Heizungsanlagen, die immer noch zu 80 Prozent mit Öl befeuert werden. Nur bei 20 Prozent werde Holz als Energieträger genutzt. Der falsche Weg sei es, den Wald 30 Jahre sich selbst zu überlassen. Mit einer Erdverkabelung für Stromtrassen kann sich Kustner nicht anfreunden - vor allem nicht in gesunden Wäldern. (gfr)

Paulsdorf. Bei der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Amberg-Schnaittenbach w.V. im Landgasthof Aschenbrenner in Paulsdorf unterstrich Gradl, dass mehr als 100 000 Einheiten Holz vermarktet wurden. Bei einem Umsatz von mehr als sechs Millionen Euro seien über 30 000 Euro Gewinn erzielt worden. Für elf Kirchenstiftungen betreut die FBG 98 Hektar Wald, für 16 Pfarrpfründestiftungen 186 Hektar, außerdem 223 Hektar Privatwald. Im vergangenen Jahr erhielt Richard Beer für vorbildliche Waldbewirtschaftung den Staatspreis.FBG-Geschäftsführer Uli Hausmann informierte, dass 865 FBG-Mitglieder bis vier Hektar Wald besitzen, 609 Mitglieder bis 10 Hektar, 445 Mitglieder bis 20 Hektar und fast 200 hätten mehr als 20 Hektar.Obwohl die Holzvermarktung leicht rückläufig sei, seien 2016 über 100 000 Einheiten vermarktet worden, was etwa 4,39 Festmetern pro Hektar Wald entspreche. Für Fichte könnten zwischen 80 und 90 Euro pro Festmeter erzielt werden, für Kiefer und Buche 60 bis 70 Euro. Lärche bringe etwa 110 Euro, Eiche werde mit 125 Euro gehandelt. Größter Abnehmer der FBG ist die Firma Ziegler in Betzenmühle (rund 27 700 Festmeter), gefolgt von der Firma Gelo in Weißenstadt (knapp über 10 000), außerdem Papierwerke sowie Industrieholz- und Hackschnitzelverwerter. Sehr viele kleinere Sägewerke würden bevorzugt versorgt.Im vergangenen Jahr haben die FBG-Mitglieder über 20 000 Forstpflanzen neu gesetzt (42% Laubholz, 58% Nadelholz). Mit den Nadelgehölzen Douglasie (12%), Tanne (15%) und Lärche (7%) rüsteten sich die Waldbesitzer bereits heute für den Klimawandel.Hausmann wies darauf hin, dass in den vergangenen beiden Jahren große Käferholzmengen aus Tschechien und Slowenien importiert worden seien, auch sei nach dem Sturm Elvira vermehrt Käferholz angefallen. Dies habe Preissteigerungen verhindert, Frischholz sei aber weiter gefragt. Schnittholz laufe im In- und Ausland gut und führe daher zu steigenden Preisen. Um die Grundversorgung für Säger sicherzustellen, empfahl Hausmann kontinuierliche Pflege und Durchforstungen - dann lohne sich für den einzelnen auch sein Wald.Zu kontroverser Diskussion führten die vom FBG-Vorstand vorgestellten Satzungsänderungen, mit denen der Tätigkeitsbereich des forstlichen Zusammenschlusses auf Ministeriumsweisung genau nach Gemeinden oder Landkreisen abgegrenzt wird. Um alle Mitglieder zu erfassen, wurde der FBG-Bereich festgelegt auf den Landkreis und die angrenzenden Gemeinden, auf die Städte Amberg und Weiden, die Kreise Neustadt, Schwandorf und Neumarkt sowie die Gemeinde Lam.Die Mitgliederversammlung soll künftig unabhängig von der Zahl der Anwesenden beschlussfähig sein.