Vermischtes Freudenberg

24.04.2017

34 Feuerwehrleute aus der Gemeinde Freudenberg absolvierten den Basisabschnitt der modularen Truppausbildung. Dabei verschafften sie sich die Grundkenntnisse für den Einsatz. Nach der dreiwöchigen Ausbildung traten sie zur Prüfung an. Unter den Augen von Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Hubert Blödt, dem Fachkreisbrandmeister für Ausbildung Jürgen Ehrnsberger sowie Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl stellten sie ihr Können unter Beweis. Die Prüflinge mussten in einem theoretischen Test 50 Fragen beantworten. Danach waren sie in Fahrzeugkunde, dem Erläutern der Funktionsweise von Strahlrohren, Feuerlöscher und Unterflurhydrant zu gefordert. Alle meisterten die Prüfung mit Bravour. Sie kamen aus den Feuerwehren Aschach (6 Teilnehmer), Bühl (1), Etsdorf (3), Freudenberg-Wutschdorf (11), Hiltersdorf (5), Immenstetten (1) und Lintach (7). Kreisbrandrat Fredi Weiß würdigte die guten Leistungen. Bürgermeister Alwin Märkl meinte, dass die Stunden, die die Teilnehmer in ihrer Freizeit geopfert hätten, für den einen Hobby, für den anderen Berufung seien. Eins hätten sie aber gemeinsam: "Sie alle wollen in Not Geratenen helfen." Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl merkte an, dass die Teilnehmer erstmals aus allen acht Gemeindeteilfeuerwehren kamen und die Ausbildung bis zum Schluss mit Disziplin und Engagement durchhielten. Auf dem Bild (von links): Bürgermeister Alwin Märkl, Fachkreisbrandmeister Jürgen Ehrnsberger, Kreisbrandinspektor Hubert Blödt, Kreisbrandrat Fredi Weiß, 2. Kommandant Peter Meßmann und Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl. Bild: sche