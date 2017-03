Vermischtes Freudenberg

Es riecht nicht nur nach Frühling - in Freudenberg sieht es auch so aus: Sechs Mädels im Alter zwischen 15 und 18 Jahren haben sich bei der Landjugend ein eigenes Kirwa-Dirndl genäht. Rechtzeitig vor Saison-Beginn sind sie jetzt mit den Arbeiten fertiggeworden. "Wir wollten uns was eigenes nähen", erklärt KLJB-Vorsitzende Eva Köbler (18). Eine jede sollte dabei ihre eigenen Vorstellungen umsetzen können.

Auf der Suche nach einer Lehrerin wurden die Mädchen bei Schneidermeisterin Petra Schmaußer fündig. "Anfangs haben wir Zweifel gehabt, ob wir das können", erzählt Jenny Lill (16). "Aber dann haben wir gemerkt, dass wir immer besser mit der Nähmaschine umgehen können. Einige von uns sind richtige Auftrennprofis geworden." Die Materialien hat jedes Mädchen selbst besorgt. Im Schnitt gaben die Teilnehmerinnen etwa 100 Euro für ihr selbst genähtes Dirndl aus. Mit dabei waren außer Eva und Jenny noch Kristin Walter (16), Lisa Straller (16), Sofia Dotzler (15) und Anna Riß (15). Jetzt muss nur noch die Sonne scheinen, die Dirndlträgerinnen strahlen schon.