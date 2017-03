Vermischtes Freudenberg

23.03.2017

14

0 23.03.201714

Nein, der Bruder Barnbas sei er nicht. Der "Hansabas" alias Hans Scharnagl war es, der im vollen Landgasthof Dotzler ein paar deftige, lustige Verse und Geschichten zum Besten gab. Beim traditionellen Seppltag des CSU-Ortsverbandes Freudenberg-Wutschdorf waren in Gaststube und Nebenzimmer freie Plätze Mangelware, als die Musikanten von Tschucki Tschucki loslegten.

Kein Derblecken

Gut 40 Josefs, Josefas und Josefinen aus dem Bereich Freudenberg-Wutschdorf und dem Oberland hatte die CSU zu einer Brotzeit und einer Maß Bier eingeladen. Der neue CSU-Chef Daniel Rupprecht, seit wenigen Tagen oberster Schwarzer im Ort, freute sich nicht nur darüber, dass viele Seppln der Einladung gefolgt waren, sondern auch über zahlreiche Besucher aus dem gesamten Gemeindebereich. Darunter auch Bürgermeister Alwin Märkl und 3. Bürgermeister Benno Schißlbauer.Da es kein Bockbierfest im eigentlichen Sinn war, fiel auch die Predigt des "Hansabas" nicht als klassisches Derblecken aus. Vielmehr standen bei Scharnagl die ortsbekannten Seppn an ihrem Feiertag im Mittelpunkt seiner 30-minütigen Einlage. Und so war zu vernehmen, dass einige Josefs durchaus nicht Sepp genannt werden wollen: "Die ,Gwappelten' sagen Josef - und nicht Sepp. Die wollen, dass man Josef sagt!". Und bei denen, die Sepp genannt werden und als solche bekannt sind im Ort? "Am Schlossberg gibt's an Seppn, der g'hört zu die Dürren und niard zu die Fetten", reimte der "Hansabas" ebenso wie "An alle Seppn: Ihr sollt heut' feiern, Witze erzählen, lacha - und lasst's enga Weiber d'Oarbat macha!".Ein paar Seitenhiebe auf das Geschehen im Ort konnte er sich dann doch nicht verkneifen. So bemängelte er, dass sich der Brückenbau am Gemeindezentrum langsam zu einem ähnlichen Fiasko entwickle wie der Berliner Flughafen. "Und des alles bloß, weil die Bauern immer größere Bulldogs und Odlfassln ham. Eigentlich woar ja des Züll: Schneller fertig werden als die Bruck in Bühl!". Vielleicht ist die Großbaustelle ja bis zum Seppltag 2018 abgeschlossen.