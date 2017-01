Vermischtes Freudenberg

20.01.2017

Kleinlaut gibt sich plötzlich der sonst so wortgewaltige Internet-Berserker, der seit 2014 Hausverbot im Freudenberger Freibad hat. Wenn es ihm dienlich erscheint, schlägt er vor Gericht sogar leise Töne an. Genützt hat es nichts.

Keine Prozesskostenhilfe

15 Stunden zu spät

Mein Handeln im Internet kann kein Verstoß gegen die Badeordnung sein. Kläger gegen das von Freudenberg verhängte Badeverbot

Amberg-Sulzbach/Regensburg. Ordinäre bis rechtsextreme Beleidigungsorgien gehen ihm von der verbalen Hand, wie anderen Menschen die Standards üblicher, zivilisierter Umgangsformen. Nachzulesen ist das alles seit Jahren auf zwei Blogs, die der 63-Jährige aus dem Landkreis über einen in den USA stehenden Server betreibt. Erst im November wurde er aus einer zweimonatigen Haft entlassen, die er sich mit einem Nazi-Vergleich eingehandelt hatte.Zu Unrecht saß er damals im Gefängnis, argumentierte nun der früher selbstständige EDV-Kaufmann vor dem Regensburger Verwaltungsgericht. Deshalb habe er nicht die ihm per Grundgesetz und europäischer Rechtsprechung verbrieften Rechte auf ein faires Verfahren in Anspruch nehmen können. Gemeint hat der Mann einen Gerichtsbescheid, der in seinem Postkasten zu Hause landete, als er wenige Kilometer entfernt in Amberg in der JVA saß. Darin stand, dass ein im August 2016 von der Gemeinde Freudenberg verlängertes Badeverbot gegen den 63-Jährigen rechtlich Bestand hat.2014 war der ursprünglich auf zwei Jahre befristete Hinauswurf wegen Anzüglichkeiten gegenüber jungen weiblichen Badegästen ausgesprochen worden. Wenn er so lange das Freibad nicht habe betreten dürfen, dann könne eine Verlängerung des Verbots nicht mit einem ihm angelasteten, fortgesetzten Fehlverhalten begründet werden, wollte der Kläger seine Anfechtung untermauern. Zudem sei es völlig egal, "was ich außerhalb des Bades mache". Und "mein Handeln im Internet kann kein Verstoß gegen die Badeordnung sein", brachte der Kläger vor.Der als Einzelrichter tagende Vorsitzende der 3. Kammer am Regensburger Verwaltungsgericht, Markus Eichenseher, hörte sich solche Sätze zwar geduldig an, verfahrenstechnisch liefen sie jedoch ins Leere. Denn, da gebe es erst einmal ganz andere, grundlegendere Dinge zu klären, stellte der Richter klar. Nämlich, ob dem 63-Jährigen - wie beantragt, aber abgelehnt - Prozesskostenhilfe zu gewähren sei? Und - noch wichtiger - ob hier nicht ein Fristversäumnis vorliege? Erst nach der Klärung dieser Fragen könne das eigentliche Anliegen des Klägers verhandelt werden, stellte Eichenseher klar.Damit war dem Mann, der per Internet vor der mündlichen Verhandlung mit lautstarken Beleidigungen schwadroniert hatte, nun allen zu zeigen, wo der Hammer hängt, jeglicher Wind aus den Segeln genommen worden. Derweil musste sich Freudenbergs Bürgermeister Alwin Märkl mit der schweigsamen Statistenrolle der beklagten Partei begnügen, und der Gerichtsvorsitzende übte sich in der Engelsgeduld, dem 63-Jährigen beizubringen, dass selbst bei der wohlwollendsten Auslegung der Vorgaben der Verwaltungsgerichts-Prozessordnung kein Weg zu seinem eigentlichen Begehr führe.Denn der am 25. Oktober vergangenen Jahres rechtswirksam eingeworfene Bescheid - das belegt eine Postzustellungsurkunde - hätte unter der Anrechnung aller nur erdenklichen Rechtsmittelfristen auch unter Berücksichtigung der Verhinderung wegen eines Gefängnisaufenthalts spätestens am 12. Dezember, 0 Uhr, beim Verwaltungsgericht in Regensburg eingehen müssen. Er datiert jedoch auf 13. Dezember, 15.19 Uhr. Damit ist der Gerichtsbeschluss rechtskräftig, und die Verlängerung des Badeverbots hat Bestand.