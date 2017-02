Vermischtes Freudenberg

19.02.2017

19.02.2017

Im Dotzler-Saal in Freudenberg feierte Helmut Fischer aus Unterpennading mit vielen Gratulanten und seiner Familie 80. Geburtstag. Der Jubilar wurde als drittes Kind von Max und Elsa Fischer in Leipzig geboren. Hier verbrachte er mit zwei Schwestern auch die Kinder- und Jugendjahre. Nach Beendigung der Schule erlernte er den Beruf des Elektromaschinenbauers. Dann machte er sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und absolvierte das Ingenieurstudium.

Bei der Firma Siemens fand Fischer eine Anstellung als Ingenieur. Sein Berufsweg führte ihn zur Telekom, bei der er 33 Jahre im Fernmeldebereich und später bis zu seinem Ruhestand als Bezirksbauführer in Amberg tätig war. Der Jubilar hat zwei Söhne und zwei Enkel. Die Familie vergrößerte sich, als er 2011 die aus Unterpennading stammende Edeltraud Fischer-Graf, eine geborene Strobl, in Sulzbach-Rosenberg heiratete. Seit einem Jahr lebt er nun in Unterpennading. Fischer ist seit über 15 Jahren CSU-Kreisgeschäftsführer, ein engagierter Kommunalpolitiker und ein Musikliebhaber.Zu den Gratulanten gehörten der Kirchenchor Großschönbrunn, den er leitet, der Musikverein Freudenberg, das Gesangsensemble PicChorolo, die Pfarrer Norbert Götz und Stephen Annan, Vertreter der CSU, Verwandte und Freunde. Bürgermeister Alwin Märkl überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde.