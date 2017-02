Vermischtes Freudenberg

03.02.2017

03.02.2017

Seinen 80. Geburtstag feierte Horst Ignatz im Kreise seiner Familie. Der in Oppeln (Oberschlesien) geborene Jubilar erblickte als zweites Kind seiner Eltern Georg und Gertrud Ignatz das Licht der Welt. Als er acht Jahre war, zog seine Familie nach Freudenberg-Wutschdorf. Hier wuchs er mit seinen elf Geschwistern heran.

Nach der Schule erlernte Ignatz in Freudenberg das Schmiedehandwerk. Sein Berufsleben führte ihn als Bergmann, als Hochspannungsmonteur, als Wasser- und Heizungsinstallateur, als Estrich-Trockenbaumonteur und als Lkw-Fahrer in verschiedene Tätigkeitsfelder. Im Mai 1959 heiratete er seine Frau Elfriede (geborene Moosburger aus Köfering). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Dazu gesellen sich bis heute fünf Enkel. Als aktives Mitglied und Kassier im Brieftaubenverein 04603 Luftbote Johannisberg, kann man dies als sein größtes Hobby benennen. Diese von ihm geliebte Freizeitbeschäftigung bringt er begeistert Kindern an regionalen Schulen und Kindergärten näher. Seinen Ehrentag feierte er mit der Familie und Gratulanten des Brieftaubenvereins, des OGV und des Siedlerbundes. Pfarrer Norbert Götz und Bürgermeister Alwin Märkl überbrachten Glückwünsche.