Vermischtes Freudenberg

18.04.2017

11

0 18.04.201711

Klare Worte fand Kommandant Norbert Hiller von der Aschacher Feuerwehr nach Ablauf der Hälfte seiner Amtszeit: "Die Bereitschaft, Termine wahrzunehmen, hat leider in der letzten Zeit sehr nachgelassen." Die fadenscheinigen Ausreden beim Fernbleiben von Übungen könne er nicht akzeptieren.

Allerhand geboten

Sechsmal ausgerückt

Aschach. (sche) Der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Aschach im Bienenhof vorausgegangen war ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, zelebriert von Pfarrer Eduard Kroher in der Ägidiuskirche. In seinem Tätigkeitsbericht blickte Vorsitzender Klaus Püschl auf das Jahr des 197 Mitglieder zählenden Vereins zurück.Höhepunkt war das Dorffest, das regen Zuspruch fand. Aber auch der Kameradschaftsabend, die Dorfweihnacht und die Christbaumversteigerung gemeinsam mit dem Katholischen Burschenverein Aschach sind feste Bestandteile im jährlichen Veranstaltungskalender. Weiterhin beteiligte sich die Wehr an kirchlichen und gesellschaftlichen Festen. Der Vorsitzende beglückwünschte Ehrenkommandanten Alfred Schorner zur Verleihung der Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbands. "Schorner hat sich in vielfältiger Weise um das Feuerwehrwesen verdient gemacht", hatte Kreisbrandrat Fredi Weiß in seiner Laudatio festgestellt.Kommandant Norbert Hiller sprach von einem ruhigen Einsatzjahr. Lediglich sechsmal wurde die Wehr zu technische Hilfeleistungen, Einsätzen und Absicherungsmaßnahmen gerufen. In sieben Gruppen leisten 97 Aktive, darunter 28 Frauen, Dienst. Bei den Geräten hat sich im vergangenen Jahr nichts geändert, bei der Aus- und Weiterbildung wurde schwerpunktmäßig in den Digitalfunk investiert.Sonja Schäffer hielt einen Erste-Hilfe-Kurs für acht Jugendliche ab. Für 2017 erwartet sich der Kommandant eine stärkere Beteiligung an den Übungen und den Leistungsprüfungen. Für den Maschinisten-Grundlehrgang im Oktober in Ammerthal sollten sich jüngere Maschinisten melden.Jugendwart Dominik Kopf erwähnte in seinem Bericht als Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses den Erwerb der bayerischen Jugendspange, den Wissenstest und die erfolgreiche Teilnahme an der modularen Truppmannausbildung. Ende des Jahres waren elf Jungen und sechs Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren in der Aschacher Jugendgruppe aktiv. Drei davon wurden nach Erreichen des 18. Lebensjahrs in die aktive Wehr übernommen.Bürgermeister Alwin Märkl dankte für die geleisteten ehrenamtlichen Dienste für die Allgemeinheit. Den kritischen Worten des Kommandanten fügte er hinzu, dass regelmäßiges Üben und Erlernen der nötigen Handgriffe unabdingbar für das Helfen, aber auch für die eigene Sicherheit und die der anderen Aktiven sei. Trotz eingeschränkter finanzieller Haushaltsmittel dürfe es hier nicht fehlen.