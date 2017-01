Vermischtes Freudenberg

31.01.2017

Mit Leidenschaft war Werner Fruth zwölf Jahre lang Schriftführer und seit acht Jahren Vorsitzender der Feuerwehr Pursruck. Nachdem er zunehmend das offene Gespräch wie auch die für solch ein Amt erforderliche Vertrauensbasis vermisste, legte er seinen Führungsposten nieder. Sein Stellvertreter Erich Deichl führt bis zur Neuwahl die Wehr.

Beleidigungen Ohne auf Einzelheiten einzugehen, begründete Werner Fruth seinen Rücktritt vom Vorsitzendenamt mit persönlichen Beleidigungen und Vorwürfen: "Man steht hier Sachen grundsätzlich im Wege oder behindert Wesentliches." Die Anschuldigungen waren aus seiner Sicht nicht zutreffend und nach seinen Worten "in der vorgebrachten Form jenseits des guten Charakters". Er könne sich derartige Vorwürfe nicht bieten lassen.



Der Rücktritt kam für die Mitglieder der Pursrucker Feuerwehr überraschend und wurde mit Betroffenheit aufgenommen. Man zeigte aber auch Respekt für Fruths Entscheidung. (sche)

Pursruck. Vorher hatte Fruth bei der Jahreshaupt- und Dienstversammlung vor zahlreichen Mitgliedern seinen Tätigkeitsbericht abgegeben. Die Wehr zählt 69 Vereinsangehörige, darunter vier Ehren- und ein förderndes Mitglied. Drei Neuaufnahmen, darunter Pfarrer Robert Kratzer, waren zu verzeichnen.Dem Jahresrückblick waren zahlreiche Aktivitäten zu entnehmen. Der Faschingsball unter dem Motto "Auf Burgen und Schlössern" sowie der Preisschafkopf waren sehr gut besucht. Kameradschaftsabend, Nachtwanderung, Grillfest, eine Brauereibesichtigung, der Florianstag und die Einweihung eines neuen Fahrzeugs der Feuerwehr Etsdorf zählten zu den Veranstaltungen. Die Fahnensektion beteiligte sich außerdem an der Einweihung des Kindergartens St. Walburga und an der Fronleichnamsprozession.Kommandant Werner Gottschalk befehligt 45 Aktive, darunter sechs Feuerwehranwärter. Mit Ausnahme von einigen Verkehrsabsicherungen und einer technischen Hilfeleistung wurden die Wehr im vergangenen Jahr zu keinem größeren Einsatz gerufen. Die Betreuung einer Wechselstation beim Landkreislauf war eine Herausforderung.Zwei Löschgruppen stellten sich der Leistungsprüfung in verschiedenen Stufen. Drei Feuerwehranwärter unterzogen sich einem Wissenstest. Für sie kündigte Gottschalk die Truppmannausbildung auf Gemeindeebene an. Bei den im Dienstplan angekündigten Übungen wünschte sich der Wehrleiter künftig eine bessere Beteiligung.Dem schloss sich auch Bürgermeister Alwin Märkl an. "Durch ständiges Üben und Lernen wird man nicht nur sicherer bei Hilfeleistungen, sondern es dient auch der eigenen Sicherheit." Stolz könnten die Pursrucker auf ihr Vereinsheim sein, das in hervorragender Weise von der Feuerwehr und den Schützen geführt werde, sagte Märkl.Kreisbrandinspektor Hubert Blödt berichtete von beinahe 1500 Einsätzen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Er bat darum, sich weiterhin mit dem neu eingeführten Digitalfunk zu beschäftigen. Inzwischen sei der 100. Feuerwehrführerschein überreicht worden.