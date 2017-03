Vermischtes Freudenberg

22.03.2017

4

0 22.03.2017

"Das abgelaufene Jahr war für die Krieger- und Soldatenkameradschaft Freudenberg ein ruhiges mit wenigen Höhepunkten." Diese Bilanz zog Vorsitzender Hubert Eckl bei der Jahreshauptversammlung.

Im vorausgegangenen Gottesdienst in der Pfarrkirche gedachte die Kameradschaft ihrer verstorbenen Mitglieder.Laut Vorsitzendem Eckl beteiligte sich der Verein an der Fronleichnamsprozession und die Fahnensektion am Erntedankfest. Das Gartenfest zusammen mit dem Sportverein auf dem Sportgelände habe heuer wieder die gewünschte Resonanz in der Bevölkerung gefunden. "Wir werden auch in Zukunft das Fest auf einen Sonntag legen, wenn gleichzeitig ein Fußballspiel angesetzt ist", betonte Eckl. So habe jeder Verein einen Gewinn von rund 800 Euro erzielen können. Auch der gemeinsame Kameradschaftsabend samt Tombola mit dem VdK Freudenberg sei gut besucht gewesen. Der Vorsitzende hob die Sammlung für die Kriegsgräber hervor, bei der 527 Euro zusammen gekommen waren.Von Aus- und Weiterbildung sowie von Schul- und Wertungsschießen berichtete Helmut Hirn für die Reservistenabteilung. Die Mitglieder nahmen etwa an einem Schießen mit Handwaffen der Bundeswehr, an einem Vergleichswettbewerb und am Schießen zum Erwerb der Schützenschnur auf der Standortschießanlage Gailoh teil. Am Volkstrauertag stellte die Krieger- und Soldatenkameradschaft vier Mitglieder als Ehrenposten am Kriegerdenkmal.3. Bürgermeister Benno Schißlbauer lobte die würdige Gestaltung des Volkstrauertags. Dadurch werde die Erinnerung an die Millionen von Toten der beiden Weltkriege und an die Kriege in der heutigen Zeit wach gehalten. Dies sei somit ein wichtiger Beitrag für den Frieden.Hubert Eckl dankte allen aktiven Mitgliedern für die Unterstützung, besonders den Frauen, die das Ehrenmal schmücken und die Blumen das ganze Jahr über gießen. Lob galt auch den Böllerschützen und der Fahnensektion für ihren vorbildlichen Einsatz.Der Vorsitzende ehrte verdiente Mitglieder: für 20-jährige Treue zum Verein Richard Richter und Johann Schwarz, für 30 Jahre Alfons Dietrich, Bernhard Gruber, Michael Meiler, Robert Piehler, Eduard Rogner und Herbert Schlegl. Martin Richthammer gehört der KSK bereits seit 40 Jahren an. Die Geehrten erhielten eine Urkunde und die Treuenadel der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung.