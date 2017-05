Vermischtes Freudenberg

08.05.2017

29

0 08.05.201729

Der Preis war günstig, das Interesse deshalb entsprechend groß. So orderte die Siedlergemeinschaft Freudenberg 300 000 Liter Heizöl für 126 Mitgliederfamilien.

Der Jahreshauptversammlung ging ein Gottesdienst für verstorbene Mitglieder voraus. Vorsitzender Berthold Ries informierte danach darüber, dass sich der Mitgliederstand mit fünf Neuzugängen auf 213 erhöht habe. Er erinnerte an die bevorstehende Rauchmelderpflicht für Bestandsbauten Ende 2017 und an die Fristen für den Austausch alter Kamin- und Kachelöfeneinsätze. Bei zwei Sammelbestellungen wurden insgesamt 300 000 Liter Heizöl an 126 Siedlerfamilien ausgeliefert. Der niedrige Preis mag ausschlaggebend dafür gewesen sein.Die Siedler-Familienwanderung führte am 30. April nach Schleißdorf. Im Bergbauernhof Zweck wurden Kaffee, Kuchen und Brotzeit gereicht. Während des Aufenthalts erhielten die First Responder einen Scheck über 300 Euro. Beim Ferienprogramm wanderten die Kinder mit Förster Werner Lang zum Johannisberg und machten unterwegs Waldspiele. Der Frauenarbeitskreis fuhr am 25. September mit dem Zug nach Regensburg. Höhepunkt war dort die Schifffahrt mit der "Kristallkönigin". Die Winterwanderung führte nach Pursruck ins Schützenheim.Kreisvorsitzender Rudolf Sitter sprach über aktuelle Themen, darunter die teils ungerechte Umsetzung der Straßenerneuerungsgebühren in den Kommunen. Im finanzstarken München gebe es zum Beispiel keine Straßenausbaubeitragssatzung. Auch dort müssten Straßen erneuert werden, ohne dass Grundstücksanlieger zur Kasse gebeten werden. Der Kreisvorsitzende sprach erneut das Problem der Zustellung der Siedlerzeitung an. Zu befürchten sei, dass diese bald nur noch per Post komme.Nachfolgend aufgeführte Mitglieder wurden für langjährige Zugehörigkeit mit Treuezeichen geehrt. Für zehn Jahre Andreas Binner, Robert Binner, Manfred Blank, Manfred Burghardt, Hans Daucher, Martha Gaßner, Maria Haas, Ede Kraus, Brigitte McGuire, Maria Meiler, Michael Schießlbauer, Alfred Schmidt, Hubert Schrott, Marianne Schuch, Reiner Wiedenbauer, Norbert Wiesneth, Heidi Zweck und Richard Zweck; für 20 Jahre Rudolf Ascher, Markus Groß, Bernhard Gruber und Josef Heldmann; für 30 Jahre Johann Schlaffer und Helmut Stobitzer sowie für 40 Jahre Reinhard Dähne und Adolf Märkl.