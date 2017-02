Vermischtes Freudenberg

Der Lintacher Obst- und Gartenbauverein engagiert sich für die Gestaltung des Ortsbilds. Um die dazu notwendigen Arbeiten zeitnah erledigen zu können, trifft man sich künftig an jedem ersten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz.

Lintach. Der Jahreshauptversammlung vorangegangen war ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, den Pfarrer Robert Kratzer zelebrierte. Vorsitzende Melanie Günther informierte kurz über verschiedene Maßnahmen im vergangenen Jahr und erwähnte hier zum Beispiel die Neugestaltung des Kirchenaufgangs und des Pfarrhofs nach der Versetzung des Kriegerdenkmals. Dabei arbeitete man mit der Gartenabteilung Jura-Grün der Jura-Werkstätten Amberg zusammen.Schriftführer Marco Schönberger gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Jahr. Unter anderem erinnert er an den Besuch der Landesgartenschau in Bayreuth, das Mitwirken beim Ferienprogramm oder die Herbstaktion bei der Gärtnerei Hausmann. Erfreulicherweise ist die Mitgliederzahl2016 ein wenig angestiegen.In Vertretung von Kassenverwalterin Manuela Schwarz berichtete Kassenprüfer Thomas Rogenhofer von gestiegenen Einnahmen und einem insgesamt recht erfreulichen Kassenstand.Nach einer kurzen Programmvorschau durch die Vorsitzende nahmen Bürgermeister Alwin Märkl, stellvertretende Kreisvorsitzende Michaela Basler und 2. Bürgermeister Franz Weiß Ehrungen für 25- und 40-jährige Vereinsmitgliedschaft vor. Günther dankte für die Treue und die stete Unterstützung bei den vielseitigen Aufgaben im Vereinsleben.Bürgermeister Märkl lobte die überaus engagierte Arbeit des Vereins bei der Pflege der Außenanlagen im Ortsbereich. Stellvertretend hierfür nannte er die "besonderen Ostereier", die man an Ostern beim Kirchenaufgang bewundern kann. Michaela Basler gratulierte im Namen des Kreisvorstands der jungen Vorstandsmannschaft für ihre vorbildliche Arbeit und ihre reichhaltigen Ideen.Vorsitzende Melanie Günther dankte der Gemeinde Freudenberg für die unkomplizierte Zusammenarbeit und Unterstützung. Sie würdigte das gute Miteinander der Vereine in Lintach und die engagierte Mitarbeit der Mitglieder.