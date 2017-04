Vermischtes Freudenberg

09.04.2017

Mit dem Abschluss des Jubiläumsjahrs endete beim Musikverein Freudenberg auch die Amtszeit von Vorsitzendem Helmut Stobitzer. Aus den Händen seines Nachfolgers Patrick Heller erhielt er die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden.

Ein Eigengewächs

G 9: Nachwuchssorgen

Stobitzer leitete den Verein zehn Jahre lang als Vorsitzender. Zuvor war er vier Jahre Vize sowie acht Jahre Jugend- und Kultursprecher. Aus zeitlichen Gründen stellte er sich nicht mehr zur Wahl, bleibt dem Verein aber weiter als aktives Mitglied erhalten und darf nun auch den einstimmig verliehenen Titel Ehrenvorsitzender führen. Ihm und seiner Gattin Jutta wurden unter viel Beifall eine Urkunde sowie ein Essengutschein überreicht. "Ohne Stobitzer wäre der Verein nicht das gut funktionierende, leistungsfähige Konstrukt, das er jetzt ist", sagte Patrick Heller in seiner Laudatio und nannte ihn "einen Vorsitzenden, von dem man nur lernen kann".Bei den Neuwahlen trat Heller Stobitzers Nachfolge an. Heller ist ein Eigengewächs des Vereins und sitzt im Orchester im Saxofonregister. Er war bereits Jugendsprecher und in den vergangenen beiden Jahren 2. Vorsitzender. In diesem Amt folgt ihm Miriam Gebhard nach. Auch auf musikalischer Ebene endete das Jubiläumsjahr mit einem Wechsel in der Führung. Nun steht das Orchester unter dem Dirigat von Josef Zweck aus Schwandorf. Er übernahm den Taktstock von Gerhard Zinnbauer, der mit dem Weihnachtskonzert nach 25 Jahren Abschied vom Dirigentenpult nahm, dem Orchester aber als Aktiver an der Klarinette die Treue hält.Als letzte Amtshandlung gab Zinnbauer einen Überblick über die Ausbildungssituation und den aktuellen Stand des Orchesters. Die Leistungsfähigkeit sei unverändert hoch. Im vergangenen Jahr seien zehn Leistungsabzeichen in D 2 und D 3 abgelegt worden. Allerdings plagten den Verein Nachwuchssorgen. Grund dürfte vor allem das G 9 sein. "Die Kinder am Gymnasium haben kaum mehr Zeit, neben den schulischen Herausforderungen ein Instrument zu erlernen", stellte Zinnbauer fest.Das konnte sein Sohn Phillip bestätigen, der das Nachwuchsorchester leitet. Das hohe Niveau, auf dem hier gespielt werde, sei sehr erfreulich, erschwere allerdings seine Arbeit mit dem Nachwuchsorchester, da einige Musiker bereits ins große Orchester wechseln könnten und ihm dann fehlten. Deshalb gelte es, Kinder für die Blasmusik zu begeistern und in Ausbildung zu bringen. Nachwuchswerbung direkt an der Schule schlug er hierfür vor. Diesen Weg will auch der neue Dirigent Josef Zweck gehen. Als Pensionär habe er hierfür die nötige Zeit, sagte er. Er hoffe sogar, eine Bläserklasse installieren zu können. Auch will er verstärkt die Eltern der jungen Musiker mit ins Boot holen. Zweck dankte Gerhard Zinnbauer, von dem er ein bestens bestelltes Feld übernehme.Bürgermeister Alwin Märkl dankte dem Verein für das Engagement in der Gemeinde. "Er ist ein Ort, an dem Kreativität entsteht und Tugenden wie Leistung und Disziplin jungen Menschen nahe gebracht werden", sagte er. Auch der Vorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Werner Stein, sprach Dankesworte. Der Kassenbericht von Bernd Rumpler zeigte, dass der Verein auf soliden finanziellen Beinen steht. Allerdings habe man im vergangenen Jahr ein Minus eingefahren. Die Kosten für die Ausbildung stiegen immer stärker an und stellten den größten regelmäßigen Ausgabeposten dar. Deshalb müsse man sich mit einer Beitragserhöhung auseinandersetzen.Ehrungen25 Jahre Dirigententätigkeit (Ehrennadel in Gold mit Urkunde und Fotobuch): Gerhard Zinnbauer45 Jahre aktive Mitgliedschaft im NBMB in den Vereinen Vilseck und Freudenberg (Ehrenabzeichen in Gold des NBMB): Juliane Schatz25 Jahre aktive Mitgliedschaft (Ehrenabzeichen in Silber mit Urkunde): Michael Schanderl15 Jahe aktive Mitgliedschaft (Ehrenabzeichen in Silber des NBMB): Melina Haindl, Herbert Freitag und Patrick Heller10 Jahre aktive Mitgliedschaft (Ehrenabzeichen in Bronze des NBMB): Wolfgang Gerl und Martin MeierVorstandVorsitzender: Patrick Heller Stellvertreterin: Miriam GebhardKassier: Bernd Rumpler Stellvertreter: Klaus HeldmannSchriftführer: Martin Meier Stellvertreter: Martin RumplerOrganisationsleiter: Herbert Freitag Stellvertreter: Wolfgang GerlBeiräte: Juliane Schatz, Franz Leitl, Stephan Sütterlin, Domenika Rumpler, Wolfgang Lehnert, Philipp Haindl und Helmut StobitzerJugendbetreuer: Berthold LächerNotenwart: Franz LuberBekleidungswartin: Manuela Nübler