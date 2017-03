Vermischtes Freudenberg

27.03.2017

6

0 27.03.2017

Führungswechsel beim Obst- und Gartenbauverein Hiltersdorf, nachdem der bisherige Vorsitzende Michael Dittmann für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung stand: Hubert Ott heißt der neue Vereins-Chef.

Ganzjährig eine Freude

Sommerfest mit Wehr

Vorstand Vorsitzender: Hubert Ott Stellvertreterin: Christine Felbinger



Schatzmeisterin: Ulrike Heldmann



Kassenrevisorinnen: Maria Scharl, Christa Tröster und Susanna Deierl



Schriftführerin: Rita Schmiedl



Beiräte: Susanna Deierl, Heidi Bierl, Rosemarie Meier, Candy Mösner, Christine Raps, Maria Schanderl und Michael Dittmann



Gerätewart: Reinhold Schanderl (rst)

Engelsdorf. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Singer in Engelsdorf zog Dittmann eine Bilanz über das abgelaufene Jahr. Der Verein hat 119 Mitglieder: 14 aus Altenricht, 16 aus Engelsdorf, 44 aus Hiltersdorf, 9 aus Hiltersdorf-Bahnhof und 36 aus Paulsdorf. An Veranstaltungen wurden erwähnt das Frühlingscafé mit Staudenbörse und Tombola, der Blumenschmuck unter Mithilfe der Gartler bei der Kapelleneinweihung sowie der Besuch der Landesgartenschau in Bayreuth. Gemeinsam mit der Feuerwehr Hiltersdorf richteten die Gartler das Dorffest aus.Schatzmeisterin Ulrike Heldmann zeigte sich mit der finanziellen Situation des Vereins zufrieden. Kümmersbrucks 3. Bürgermeister Hubert Blödt sagte, dass der eigene Garten ein kleines Stück vom Paradies sei. Man könne Gemüse anbauen und wachsen sehen, ebenso Blumen und Bäume. "Am und im Garten hat man das ganze Jahr Freude", betonte er. Der Gartenbauverein Hiltersdorf sei eine schöne Gemeinschaft.s Bürgermeister Alwin Märkl sagte, dass die Gartenbauvereine einst aus der Not heraus geboren worden seien, um sich selbst zu versorgen. Gärten seien Rückzugsgebiete für Mensch und Tier und auch wichtig für die Kinder. Der Zusammenhalt der Gartler sei bemerkenswert. Märkl dankte dem Verein für die schönen Gärten, die das Ortsbild aufwerteten, und für die Pflege der öffentlichen Anlagen.Brigitte Trummer berichtete allerhand Wissenswertes über die Kartoffel. Aus Bolivien, Peru und Chile stammend, sei die Frucht hierzulande veredelt worden. Die Referentin unterschied nach Pflanz- und Speisekartoffeln. Nach 30 Jahren erschöpfe sich jede Sorte und es müsse neues Saatgut angeschafft werden. Trummer hatte einen Sack Kartoffeln mitgebracht. Bei einem Quiz mussten die Teilnehmer Gesamtgewicht und Stückzahl der Kartoffeln schätzen.Der neue Vorsitzende Hubert Ott gab einige Termine des Obst- und Gartenbauvereins bekannt. Am Samstag, 22. April, öffnet um 14.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Hiltersdorf ein Frühlingscafé mit Pflanzenbörse und Tombola sowie Samenausgabe für den Sonnenblumenwettbewerb der Kinder. Ende April/Anfang Mai folgt der Besuch des Permagartens der Familie Wendl in Mimbach.Am Sonntag, 30. Juli, beginnt nach der Messe um 9.30 Uhr das Sommerfest, das die Gartler gemeinsam mit der Feuerwehr Hiltersdorf ausrichten. Im September oder November ist ein Filzkurs in Neusath-Perschen geplant. Am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr ist Preisverlosung im Gasthof Aschenbrenner in Paulsdorf.