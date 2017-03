Vermischtes Freudenberg

13.03.2017

Zuerst der Grillstand, dann die beiden Rasenmäher-Roboter: Der SV Freudenberg investiert in seine Sportanlagen. Nächstes Jahr kommt das Gebäude am Trainingsplatz in Hötzelsdorf dran.

Das Dach der Umkleide ist an einigen Stellen undicht, außerdem sind die sanitären Anlagen dringend renovierungsbedürftig. Wie Vorsitzender Christian Straller bei der Jahreshauptversammlung erläuterte, ist die Mitgliederzahl 2016 gewachsen - von 655 auf aktuell 672. 137 davon sind Kinder und Jugendliche, das entspricht einer Quote von rund 21 Prozent.Bei den Neuwahlen wurde Christian Straller in seinem Amt bestätigt. Einen Wechsel gab es beim Posten des Kassiers. Anstelle von Andreas Scheibl verwaltet nun Peter Wünschmann jun. die Finanzen des Vereins. Breiten Raum nahmen die Berichte der Spartenleiter ein.Fußball: "Beim Fußball läuft gerade nicht alles nach Plan", räumte Abteilungsleiter Matthias Tafelmeier ein. Nach einer Saison in der Bezirksliga Süd stand im Mai 2016 der Abstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga fest. Zur aktuellen Saison stießen neun junge Spieler dazu, die aus der A-Jugend-Kooperation mit dem SV Raigering stammen. "Der bisherige Saisonverlauf war jedoch nicht zufriedenstellend", sagte Tafelmeier. Um einen weiteren Abstieg zu verhindern, soll Christian Richter das Team verstärken. Er war vor einer kurzen Pause Spieler beim Bayernligisten Ammerthal. Trainer Florian Neiß wird nach fünf Jahren aufhören. Neuer Coach ist Thomas Roth.Gesundheitssport: 2016 waren bei der Frauen-Turngruppe, bei Zumba, Bodystyling, Nordic Walking, Fit bis ins hohe Alter, Geräteturnen, Volleyball für Kinder und Kids-Sport insgesamt 70 Kinder und 110 Erwachsene aktiv beteiligt. Die Übungsleiter sind laut Spartenleiterin Emma Zeiter allesamt mit den entsprechenden Zertifikaten ausgestattet.Skiabteilung: Nach sechs Jahren konnte die Sparte wieder einmal eine Vereinsmeisterschaft abhalten. Passend zum 50-jährigen Bestehen des Skilifts fand das Turnier mit 50 Teilnehmern am Fuße des Johannisbergs statt. Vereinsmeister wurde Maximilian Hirsch.Jugendabteilung: Derzeit spielen in den Jugendmannschaften insgesamt 68 Kinder und Jugendliche. 48 sind aktiv in der Spielgemeinschaft mit dem SV Kemnath und dem SSV Paulsdorf. 20 Jugendliche sind in Kooperation mit den SV Raigering.Eisstock: Die Vereinsmeisterschaft gewann Walter Bauer vor Michael Zimmermann und Hans Gradl. Das Turnier gegen die Raigeringer Daubenschieber wurde zum zweiten Mal von den Freudenbergern gewonnen. In der Sparte sind derzeit 15 Männer aktiv.Kegeln: Das vergangene Jahr war das erfolgreichste der kleinen Sparte. Alle drei gemeldeten Mannschaften wurden Meister in der jeweiligen Liga. Die zweite Mannschaft sogar ungeschlagen mit 40:0 Punkten.Tennis: Im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal seit Bestehen dieser Abteilung eine Mannschaft im Spielbetrieb angemeldet. Das Team verpasste aber den sofortigen Aufstieg, weil sich ein Spieler verletzte.Laufen: Aushängeschild der Laufabteilung ist Alois Meier, der in seiner Altersklasse regelmäßig als Gewinner hervorgeht. Sogar die Teilnahme bei den Weltmeisterschaften in Australien stand 2016 auf dem Programm.VorstandVorsitzender: Christian Straller Stellvertreter: Andreas Koch und Alfred DemleitnerSchatzmeister: Peter Wünschmann jun.Schriftführer: Matthias Zeitler Stellvertreter: Michael WalzAbteilungsleiter: Emma Zeitler (Gesundheitssport), Matthias Tafelmeier (Fußball), Max Straller jun. (Skisport) und Hubert Lang (Eisstock)Beitragskassier: Dominik MeierKulturwart: Eberhard DemleitnerPlatzwart: Richard StrallerKassenprüfer: Andreas Birner und Gerhard Greß jun.Ehrungen60 Jahre Mitgliedschaft: Richard Richter und Alois Niebler50 Jahre: Erhard Neugebauer und Hans Gradl40 Jahre: Helga Zimmermann, Maria Fellner, Hermann Fellner, Martin Richthammer, Johann Ritz, Oswald Dotzler, Bernd Wagner, Klaus Dotzler, Reinhard Scharl, Manfred Meier , Gerhard Dotzler25 Jahre: Birgit Neiß, Gertraud Greß, Angela Freller, Ludwig Hirn, Reiner Heppler, Peter Wünschmann jun., Siegfried Meier