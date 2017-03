Vermischtes Freudenberg

05.03.2017

05.03.2017

Der VdK-Ortsverband Lintach würdigt die langjährigen Verdienste zweier Mitglieder: Der Verein ernennt Georg Schwab zum Ehrenvorsitzenden und Johann Meier zum Ehrenmitglied.

Lintach. Vor mehr als 70 Jahren begann die Geschichte des VdK. Der Sozialverband Bayern ist weiter auf Wachstumskurs und hat mittlerweile 680 000 Mitglieder. Darauf wies Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Lintach hin. Im Mittelpunkt der Sitzung standen Ehrungen. Deshalb waren wohl auch die Mitglieder besonders zahlreich in das Gasthaus Rehaber gekommen.Ortsvorsitzender Ludwig Hirn eröffnete die Veranstaltung. Bürgermeister Alwin Märkl hob die Bedeutung des Ortsverbands hervor und sicherte seine Unterstützung zu. VdK-Kreisvorsitzende Kies-Baldasty erinnerte an die Gründung des VdK vor 70 Jahren, der sich in dieser Zeit vom Verband der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen zum Sozialverband gewandelt habe. Sie kritisierte die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich. Der VdK setze sich mit Nachdruck für die soziale Gerechtigkeit ein und treibe auch landesweit die Barrierefreiheit voran.Frauenbeauftragte Brigitte Schneider, Schriftführer Richard Heldmann und Kassier Philipp Schwab fassten das vergangene Jahr zusammen. 2016 habe für den VdK-Ortsverband einen durchaus guten Verlauf genommen, lautete ihr Fazit. Ortsvorsitzender Ludwig Hirn gab das hervorragende Ergebnis der Sammlung "Helft Wunden heilen" bekannt und würdigte in diesem Zusammenhang die Leistung von Richard Heldmann, Josef Wendl, Wolfgang Panten, Thomas und Peter Kunz.Der Dank des Vorsitzenden galt Johann Schwarz, stellvertretend für alle Vereine aus Lintach, die es ermöglicht hatten, dass der Ortsverband die Informationssäule mitbenutzen kann. Kreisvorsitzenden Marianne Kies-Baldasty ernannte im Auftrag des Vorstandes Georg Schwab für seine langjährige Verdienste an der Spitze des Ortsverbands zum Ehrenvorsitzenden. Johann Meier wurde für seinen unermüdlichen Einsatz, unter anderem als HWH-Sammler, zum Ehrenmitglied ausgerufen. Ludwig Hirn gab abschließend noch einige Termine bekannt.