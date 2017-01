Vermischtes Freudenberg

21.01.2017

Etsdorf. Bei guter Gesundheit und im Kreise seiner Familie feierte Johann Schlosser aus Etsdorf 85. Geburtstag. Bürgermeister Alwin Märkl und die Vertreter der Vereine überbrachte die Glückwünsche. Der "Burger" wurde als zweites Kind der Eheleute Barbara und Johann Schlosser in Etsdorf geboren, wo er mit seinen Geschwistern aufwuchs. Nachdem er seine Schulzeit beendet hatte, half er auf dem landwirtschaftlichen Hof der Eltern. 1958 übernahm er das Anwesen und bewirtschaftete es im Nebenerwerb. Im gleichen Jahr heiratete er Agnes Butz, die ebenfalls aus Etsdorf stammte. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Zur Familie gehören heute fünf Enkel, darunter auch Drillinge, und fünf Urenkel. Seine Frau Agnes verstarb 2013. Sein Berufsleben führte Schlosser vom Heizer in der Möhlkaserne über die Firma Rosenthal bis zum Klinikum St. Marien. Dort war er von 1981 bis zum Ruhestand beschäftigt. Sein großes Hobby war schon immer das Singen, das er beim Männergesangsverein Johannisberg, bei den Freudenberger Sängern und beim Kirchenchor Etsdorf ausübte. Mit seiner Frau Agnes trat er viele Jahre als Duo bei Festen auf. Die örtlichen Vereine fanden in Johann Schlosser immer einen Förderer. So ist er Ehrenmitglied der Feuerwehr Etsdorf, Mitglied bei Obst- und Gartenbauverein und Krieger- und Soldatenkameradschaft Etsdorf.