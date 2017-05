Vermischtes Freudenberg

22.05.2017

"Josef Koch hat auf seinem Pilgerweg das Ziel im Himmel erreicht. Im Gedenken an ihm wollen wir, die wir wie er auch als Pilger unterwegs sind, diesen Gottesdienst feiern", sagte Pfarrer Norbert Götz. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde Koch auf dem Friedhof in Wutschdorf beigesetzt. Hunderte Freunde und Bekannte waren gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Unter den vielen Trauergästen waren auch die Fahnenabordnungen der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf und der Krieger- und Soldatenkameradschaft sowie Standartenträger der Regensburger Fußwallfahrer.

"Den Siebziger mache ich noch voll", habe er gesagt, und genau an seinem 70. Geburtstag sei er im Amberger Krankenhaus verstorben, stellte Pfarrer Götz an den Anfang seiner Predigt. Über viele Jahrzehnte sei der Sepp ein begeisterter Fußwallfahrer von Regensburg nach Altötting gewesen - getreu seinem Motto "Nur der Tod entschuldigt". In vielen Vereinen sei er aktiv gewesen: bei Sportverein, Kriegerverein, VdK und den Eisstockschützen. 24 Jahre lang hab er in der Kirchenverwaltung mitgearbeitet. "Als mir damals die Pfarrei Wutschdorf zugeteilt wurde, hat er mit mir als Mesner angefangen. Ihm verdanke ich es, dass ich in der Pfarrei schnell Fuß gefasst hat", fuhr der Geistliche fort. Die Wallfahrt sei seine große Leidenschaft gewesen. So habe der Sepp sich bei der Regensburger Fußwallfahrt um die Quartiere gekümmert. Auch die Wallfahrt der Wutschdorfer zum Mariahilfberg sei seit seiner Kindheit für ihn wichtig gewesen. "Auf seine Initiative hin pilgern die Oberlandler alljährlich zum Johannisbergfest. Koch Sepp war ihr Urheber."Am Grab würdigten Pilgerführer Manfred Meiler für die Regensburger Fußwallfahrer, Ehrenvorsitzender Sigmund Lang vom VdK-Ortsverband Freudenberg, Vorsitzender Hubert Eckl von der Krieger- und Soldatenkameradschaft Wutschdorf-Freudenberg und Vertreter der Firma AKW-Kick die freundliche, kameradschaftliche und stets hilfsbereite Art des Verstorbenen. Der Kirchenchor Wutschdorf unter Leitung von Regina Fibich-Wiesneth und die Hammerbachtaler Musikanten umrahmten die Trauerfeier.