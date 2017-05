Vermischtes Freudenberg

Lintach. Bekannt sind Aktivitäten in der Walpurgisnacht, die an das Brauchtum vergangener Zeiten erinnern. Diese Nacht am Vorabend des Namensfestes der heiligen Walburga ist ein traditionelles europäisches Fest, dessen Ursprünge bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Erschrocken mussten Fußgänger und Wanderer am 1. Mai auf der Anhöhe zwischen Lintach und Paulsdorf feststellen, dass in der Walpurgisnacht das dort aufgestellte "Lenzenkreuz" von Vandalen zerstört worden war. Vermutet werden muss, dass womöglich stark betrunkene Kirwabesucher auf ihrem Nachhauseweg von der Lintacher Kirwa diese Zerstörungstat begingen. Die Amberger Polizei hat dazu jedenfalls Ermittlungen aufgenommen. Bild: jow