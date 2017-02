Männerchor Johannisberg spendet an First Responder

Vermischtes Freudenberg

13.02.2017

1

0 13.02.2017

Die First Responder der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf konnten sich über eine weitere Spende freuen. Der Männerchor Johannisberg überreichte bei seiner Jahreshauptversammlung dem Teamleiter der Ersthelfergruppe, Tobias Hirn, 300 Euro. "Wir wollen dadurch das ehrenamtliche Engagement der Responder würdigen und euch unterstützen", betonte Vorsitzender Klaus Scholz. Hirn bedankte sich für die Spende und sagte, dass das Geld umgehend in die Ausbildung gesteckt werde, da sich ein weiterer Helfer in Sanitätsausbildung befindet und im Frühjahr das Team verstärken wird. Außerdem müsse die Ausstattung wie Notfallrucksack oder Kleidung ständig ergänzt und auf den neuesten Stand gebracht werden. Zurzeit besteht das Team aus acht ehrenamtlichen Helfern, die 2016 zu 110 Einsätzen über die Integrierte Leitstelle Amberg (112) gerufen wurden.