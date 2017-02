Vermischtes Freudenberg

12.02.2017

0 12.02.2017

Der Männergesangsverein Johannisberg wird heuer 50 Jahre alt. Ausgerechnet zum Jubiläum geht die Existenzangst um. Bei der Jahreshauptversammlung wurde klar: An der Zahl der Mitglieder liegt es nicht.

Immer am Johannisberg

Fahrt in die Schweiz

Seid optimistischer und zuversichtlicher und feiert euer Jubiläum! Seid stolz auf eueren Verein und habt weiter viel Spaß am Singen! 3. Bürgermeister Benno Schißlbauer

Der Verein gehört zu den größeren in der Gemeinde: 203 Mitglieder hat Archivar Norbert Scholz registriert. Es hakt vielmehr an der Zahl der aktiven Sänger: Nur 15 beteiligen sich noch regelmäßig an den Proben und stehen für Auftritte zur Verfügung. Chorleiter Otto Meier bedauerte, dass die Stimmen im 2. Tenor und 2. Bass nicht mehr ausreichend besetzt sind. "Gerade deswegen ist es notwendig, dass die Sänger immer den Ton ordentlich aufnehmen und zuverlässig die Proben besuchen, damit der Chorgesang harmonischer wird."Im Schnitt waren bei den Proben und Auftritten 14 Sänger anwesend. Als fleißigste Chormitglieder im vergangenen Vereinsjahr wurden Hans Freller und Ferdinand Graf ausgezeichnet. Sie fehlten insgesamt bei allen Auftritten und Proben nur ein Mal. Hubert Basler war zwei Mal nicht da. 3. Bürgermeister Benno Schißlbauer und der 1. Vorsitzende der Sängergruppe Amberg, Adolf Gassner, wünschten dem Verein weiterhin viel Erfolg beim Chorgesang und ermunterten die Sänger: "Seid optimistischer und zuversichtlicher und feiert euer Jubiläum! Seid stolz auf eueren Verein und habt weiter viel Spaß am Singen!" Im Großen und Ganzen sei es ein ruhiges Jahr 2016 gewesen, bilanzierte Vorsitzender Klaus Scholz in seinem Jahresbericht. Die Gestaltung der Gottesdienste beim Johannisbergfest, beim Bergwachtfest und am 2. Weihnachtsfeiertag gehörten zum obligatorischen Programm des MGV. Auch im weiteren Umkreis war der Chor aktiv. Der Vorsitzende nannte die Teilnahme an der Gottesdienstgestaltung der Sängergruppe Amberg zum Mariahilfbergfest und am Geistlichen Konzert in Ursulapoppenricht.Auch das Gesellschaftliche sei nicht zu kurz gekommen, betonte Scholz. Er nannte das Sommerfest im Oberlandstüberl und das Karpfenessen. Ein Höhepunkt im Vereinsleben im vergangenen Jahr sei sicherlich die Fahrt in die Schweiz mit Besichtigung der Stadt Vaduz, der Bischofsstadt Chur, der Via-Mala-Schlucht und der Stadt Bregenz gewesen.Abschließend dankte Vorsitzender Scholz unter anderem der Gemeinde Freudenberg für die finanzielle Unterstützung des Vereins. Vorausgegangen war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche für die verstorbenen Mitglieder, der von den Sängern unter Chorleiter Otto Meier mit der Kleinen Festmesse gestaltet wurde.