14.03.2017

Etsdorf. 80. Geburtstag feierte Maria Haller aus Etsdorf bei guter Gesundheit. Die geborene Birner erblickte als erstes Kind von Xaver und Maria in Etsdorf das Licht der Welt.

Maria Haller wuchs mit vier Geschwistern in ihrem Heimatort auf und besuchte dort auch die Schule. Bereits mit 17 Jahren arbeitete sie im Bergbau in der Grube Erika. Später fand sie eine Anstellung bei der Firma Siemens und wechselte danach zur Firma Buchtal. In der Kantine war sie 20 Jahre lang tätig, bis sie den Ruhestand antrat.Die Hochzeit mit Johann Haller fand im Oktober 1960 in Etsdorf statt. Beide kannten sich schon seit ihrer Kindheit. Damals nicht ganz alltäglich war der gemeinsame Hausbau bereits ein Jahr vor der Hochzeit. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, heute gehören vier Enkel zur Familie.Besondere Freude bereitet der Jubilarin die Gartenarbeit, denn sie liebt Blumen. Das tägliche Lesen der Amberger Zeitung bringt Maria Haller immer auf den neuesten Stand.Ihren Geburtstag feierte die Jubilarin mit ihren Kindern und Enkeln, der Verwandtschaft, den Nachbarn und ehemaligen Arbeitskolleginnen. Pfarrer Norbert Götz und Bürgermeister Alwin Märkl überbrachten die Glück- und Segenswünsche von Pfarrei und Gemeinde.