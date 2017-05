Vermischtes Freudenberg

21.05.2017

Aschach. Max Josef Edsperger, der ehemalige Direktor des Gregor-Mendel-Gymnasiums (GMG) in Amberg, feierte 80. Geburtstag. Bürgermeister Alwin Märkl besuchte den Jubilar, der in Aschach lebt, und gratulierte ihm im Namen der Gemeinde Freudenberg.

Edsperger wurde in Hof an der Saale geboren und studierte nach dem Abitur am Münchener Max-Gymnasium zunächst Rechtswissenschaften und dann Archäologie. Schließlich wechselte er aber zum Studium der klassischen Philologie und Germanistik in München und an der Sorbonne in Paris.Seine Gymnasial-Laufbahn begann er in München, Dillingen, Tutzing und Landshut folgten. 1970 heiratete Edsperger seine Ida und wurde dreifacher Vater. 1972 wurde der Jubilar ins Kultusministerium berufen, wo er für Erwachsenenbildung, Jugendpflege und internationalen Jugendaustausch zuständig war.Von 1976 bis 1979 stand er an der Spitze der deutschen Abteilung der Ecole Internationale in Fontainebleau/Paris, bevor er mit der Leitung des Ungarischen Gymnasiums in Kastl betraut wurde. Zugleich fungierte er als Seminarlehrer am GMG. Nach seiner Pensionierung widmete er sich, wie er sagte, dem "bukolischen Leben", also nach antiker Gepflogenheit der Lektüre, der Vervollkommnung der Sprachen, der Pflege des Obstgartens, dem Tennissport und seinem Hund.Auch seine große Leidenschaft, das Reisen, kommt nicht zu kurz. Mit seiner Frau Ida erradelt der Jubilar Ziele in ganz Europa. Wie er Bürgermeister Alwin Märkl berichtet, bekam er das schönste Geburtstagsgeschenk von seinen drei Kindern und seinen sechs Enkeln. Sie wollen alle zusammen auf Goethes Spuren den Ilmtal-Radweg bezwingen.