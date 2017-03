Vermischtes Freudenberg

Bühl. Die Bühler Weiher im Freudenberger Land sind schon eingebettet in sattes Wiesengrün, mit den mächtigen Schwarzerlen vor dem ansteigenden Bergkamm des Johannisberges. Am hinteren Weiher saßen dieser Tage bereits die Angler vom Fischereiverein Amberg und warteten darauf, einen Fang fürs Sonntagsmenü an Land zu ziehen. Auf die Frage, ob er schon etwas gefangen habe, antwortete einer von ihnen: "Nein, noch nicht. Heute wird die Frau Fischstäbchen machen müssen." Bild: Moser