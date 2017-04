Vermischtes Freudenberg

11.04.2017

Der Musikverein Freudenberg hat die Einnahmen aus seinem Weihnachtskonzert an die Ersthelfer von First Responder in Freudenberg übergeben. Bei der Benefizveranstaltung waren die Musiker um Dirigent Gerhard Zinnbauer diesmal in der Kirche St. Martin in Wutschdorf aufgetreten.

Das Konzert war auch der Abschied von Dirigent Gerhard Zinnbauer, der den Taktstock an Josef Zweck weiterreichte. Die Einnahmen wurden aus der Vereinskasse aufgerundet. So kamen 800 Euro für den guten Zweck zusammen. Auf dem Bild (von links): Johannes Winkler, Philipp Haindl, Vorsitzender Patrick Heller, Tobias Hirn, Helmut Stobitzer, Florian Zimmermann, Maximilian Knab und Alexandra Baumgärtner.