Nepomukkapelle in Freudenberg bekommt neues Dach

Vermischtes Freudenberg

07.04.2017

5

0 07.04.2017

Die Nepomukkapelle in Freudenberg bekommt ein neues Dach. "In den vergangenen Jahren hat es immer wieder reingeregnet. Wir mussten deswegen handeln", sagt Bürgermeister Alwin Märkl.

Das in den 1960er-Jahren an der Hauptstraße erbaute Gotteshaus gehört der Gemeinde. Es war mit hölzernen Schindeln gedeckt, die morsch geworden waren. Jetzt hat eine Fachfirma das Dach mit roten Biberschwanz-Ziegeln neu eingedeckt. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 13 000 Euro. Das Kirchlein war neu errichtet worden, als beim Bau der Hauptstraße die mehr als 100 Jahre alte und baufällige Nepomukkapelle an gleicher Stelle zusammenstürzte.