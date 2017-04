Vermischtes Freudenberg

05.04.2017

0 05.04.2017

Barbara Gerl bleibt weiterhin Vorsitzende der Frauen-Union Freudenberg. Bei der Hauptversammlung in Paulsdorf wurde sie einstimmig in diesem Amt bestätigt.

Vorstand Vorsitzende: Barbara Gerl Stellvertreterinnen: Luise Schwarz, Elfriede Pichl und Christa Tröster



Schatzmeisterin: Theresa Basler



Schriftführerin: Maria Fellner



Beisitzerinnen: Gabi Weber, Anneliese Basler, Maria Schanderl, Erika Haller und Edeltraud Fischer-Graf



Kassenprüferinnen: Marita Schwarz und Jutta Stobitzer

Gerl verwies in ihrem Rechenschaftsbericht besonders auf die große Teilnahme der Frauen an allen angebotenen Veranstaltungen. Ihr sei es besonders wichtig, ein breites Spektrum zu bieten.Die Frauen-Union mache sowohl den Kuchenverkauf beim Backofenfest als auch Bundes- und Europapolitik, etwa erst kürzlich bei der politischen Fragestunde mit der Bundestagsabgeordneten Barbara Lanzinger.Höhepunkt im vergangenen Jahr sei die Verwirklichung des "Mitfahrerbankls" in Freudenberg und Amberg gemeinsam mit dem Heimat- und Kulturverein gewesen. Die Veranstaltungsreihe "Bürger aus der Gmoa", eine Erfindung der FU Freudenberg, werde inzwischen von anderen Frauen-Union-Verbänden erfolgreich kopiert. Schatzmeisterin Theresa Basler sprach von einem erfreulichen Kassenstand, der sehr gute Handlungsspielräume eröffne.Bürgermeister Alwin Märkl berichtete gemeinsam mit seinen Gemeinderatskollegen über die aktuellen Themen im Gemeindegebiet. Es sei schon viel angepackt und umgesetzt worden. Viele Projekte seien aber noch dringend notwendig und wünschenswert."Das Thema Wasserversorgung ist keine Entscheidung für einige Jahre", betonte der Bürgermeister, "wir stellen hier die Weichen für die nächsten Generationen." Der Gemeinderat habe daher sehr viel Zeit damit verbracht, alle möglichen Daten und Fakten zu sammeln und mit Fachleuten abzuwägen. Das Thema werde bei einer Klausur abschließend diskutiert. Märkl kündigte auch Bürgerinformations-Versammlungen zum Thema Wasser an. Dank galt dem Engagement der Freudenberger Frauen-Union mit ihrem "Turbomotor" Barbara Gerl.