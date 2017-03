Vermischtes Freudenberg

10.03.2017

Wolfgang Weigl übergab nach dreijährigem Vorsitz die Führung des Katholischen Burschenvereins Aschach an Fabian Pemp. Er gehört dem Vorstand aber weiterhin als Kassenverwalter an.

Vorstand Vorsitzender: Fabian Pemp Stellvertreter: Jonas Kopf



Kassier: Wolfgang Weigl Subkassier: Martin Rembold



Schriftführer: Christian Bienia



Fähnrich: Alexander Niec



Fahnenbegleiter: Thomas Remold und Benedikt Seidl (sche)

Aschach. Nachdem sich Weigl nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, votierten die Mitglieder des 54 Köpfe zählenden Vereins mehrheitlich für Fabian Pemp. Bei der Wahl seines Stellvertreters waren zwei Abstimmungen erforderlich. Die Bewerber Dominik Kopf und Jonas Kopf lieferten sich ein enges Rennen, das Kopf für sich entschied.Bei der Jahreshauptversammlung im Bienenhof Aschach blickte Wolfgang Weigl auf 2016 zurück. Herausragendes Ereignis war wieder die Ausrichtung der Aschacher Kirwa. Bei einer Fahrt nach Frankfurt erkundeten die Burschen ausgiebig das Nachtleben der Großstadt. Premiere hatte die Platten-Party im neuen Vereinstodl. Als katholische Vereinigung beteiligte sich der Burschenverein natürlich an den kirchlichen Festen und Veranstaltungen. Nachdem beim Faschingszug in Freudenberg erstmals nur noch Fußgruppen zugelassen waren, nahm man davon Abstand. Im nächsten Jahr wollen sich die Burschen in Gebenbach mit einem Fahrzeug beteiligen. Der Erlös der gemeinsamen Christbaumversteigerung mit der Feuerwehr Aschach besserte den Kassenstand auf. Abschließend betonte Wolfgang Weigl, dass er stolz auf das Engagement der Jugendlichen sei. Markus Simon, der nach neun Jahren als Schriftführer und zuletzt als 2. Vorsitzender aus dem Vorstand ausschied, erinnerte an die Investitionen und steuerlichen Belastungen in den vergangenen Jahren.Präses Eduard Kroher ermahnte die Jugendlichen, die Grundideen der 1929 vom damaligen Pfarrer Joseph Geiger ins Leben gerufenen Gemeinschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Er versicherte, dass für sie immer Plätze beim Gottesdienst in der Kirche frei seien. So auch am Ostermontag, wenn neue Mitgliedern des Katholischen Burschenverein Aschach per Handschlag aufgenommen werden.