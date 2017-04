Vermischtes Freudenberg

26.04.2017

5

0 26.04.2017

Groß war die Beteiligung vor allem von den Schülern und der Jugend am Osterschießen der Schützengesellschaft Pursruck. Nun wurden die Preise vergeben.

Pursruck. Nach einer Brotzeit gab Schützenmeister Franz Fruth gab die Ergebnisse bekannt. In der Schülerklasse aufgelegt gewann auf Glück Andreas Heldmann, gefolgt von Alexander Heldmann und Paul Rumpler.In der Meisterserie belegte Platz eins ebenfalls Andreas Heldmann vor Paul Rumpler und Felix Heinrich. In der Schülerklasse freihand gewann auf Glück Simone Heldmann, gefolgt von Johanna Fruth. In der Meisterserie belegten die beiden ebenfalls die ersten Ränge. In der Jugendklasse landete auf Glück Corinna Donhauser auf dem 1. Platz, gefolgt von Franziska Fruth. In der Meisterserie gewann erneut Corinna Donhauser, dicht gefolgt von Franziska Fruth.In der Schützenklasse hatte den besten Glücksschuss Anita Heldmann, auf die Alexandra Heldmann und Stefan Schadl folgten. In der Meisterserie belegte Platz eins Günther Rumpler vor Alexandra Heldmann und Thomas Reitinger. In der Altersklasse siegte auf Glück Gottlieb Schäffer vor Willi Donhauser und Gerhard Heldmann. Die Meisterserie gewann wieder Gottlieb Schäffer, gefolgt von Gerhard Heldmann und Willi Donhauser. In der Seniorenklasse erreichte auf Glück Edeltraud Müller den Sieg, sie verwies Klaus Jaintzyk und Alfred Flierl auf die Plätze. In der Serie Meister gewannen Edeltraud Müller, Heinz Müller und Klaus Jaintzyk.Für den Festschuss war geräuchertes Fleisch ausgesetzt. Den 1. Platz bei den Schülern belegte Andreas Heldmann, Zweiter wurde Paul Rumpler, Dritte Carina Fischer. Bei der Gesamtwertung erreichte Thomas Reitinger Platz eins, gefolgt von Simone Heldmann und Edeltraud Müller. Die Schülerpokale, die Alfred Flierl gestiftet hatte, gingen in den Besitz des Gewinners über. Die Wanderpokale müssen dafür insgesamt dreimal gewonnen werden. Den 1. Platz beim Aufgelegt-Schießen um die Schülerpokale hatte Andreas Heldmann inne. Den zweiten Pokal erhielt Carina Fischer, den dritten bekam der jüngste Schütze im Verein, Jakob Rumpler. Den 1. Platz bei Schülerpokal freihand schaffte Simone Heldmann. Der Jugendwanderpokal ging Franziska Fruth.Den 1. Platz im Wettbewerb um die Damenwanderpokale erreichte Alexandra Heldmann. Den zweite Pokal gewann Edeltraud Müller, den dritten Petra Donhauser. Den ersten Herrenwanderpokale heimste Günther Rumpler ein, er geht in seinen Besitz über. Den zweiten Pokal schaffte Heinz Müller, den dritten Klaus Jaintzyk.