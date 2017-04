Vermischtes Freudenberg

13.04.2017

Die 32 Viertklässler der Grund- und Mittelschule Freudenberg hatten sich technisch, praktisch und theoretisch intensiv auf die Radfahrprüfung vorbereitet. Nachdem sie unter Aufsicht der Polizeibeamten Horst Strehl und Harald Heselmann ihr Wissen unter Beweis gestellt hatten, erwarteten sie mit Spannung die Ergebnisse. Überraschend gute Leistungen erzielten alle in der Theorie. Zwei Prüflinge verfehlten in der Praxis die geforderte Punktzahl, sie können am Ende des Schuljahrs die Fahrprüfung wiederholen. 17 Teilnehmer dürfen künftig einen Ehrenwimpel an ihrem Rad mitführen. Strehl ermahnte die Schüler, beim Radeln einen Helm zu tragen. Andreas Bahle von der Verkehrswacht und Melissa Lindner von der Sparkasse gratulierten.