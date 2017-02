Vermischtes Freudenberg

06.02.2017

06.02.2017

Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wurden an der Grund- und Mittelschule den Jungen und Mädchen verliehen, die beim Riesenslalom-Wettbewerb mit Top-Fahrzeiten brilliert hatten. Sie alle hatten sich mit ihren Lehrern in der Wutschdorfer Schulaula zur Siegerehrung versammelt, die Lehrer Uwe Bergmann organisiert hatte.

Rektorin Marion Ott dankte Herbert Riss von der Raiffeisenbank Hirschau, Geschäftsstelle Freudenberg, für das Spenden der Medaillen und der Siegerpokale, die an die beiden Schulmeister verliehen wurden. Bei den Jungen hatte Andreas Bauer (Klasse 8a) in 00:52,4 Minuten die absolute Tagesbestzeit am Johannisberg-Hang erzielt. Bei den Mädchen gelang Gina-Maria Bauer (Klasse 7a) ein sensationeller Lauf in der Zeit von 00:58,7 Min.