Vermischtes Freudenberg

04.04.2017

04.04.2017

Bühl. Die Teilnehmer am Vorbereitungskurs zur Staatlichen Fischerprüfung nahmen das Angebot eines Schnupperangelns gerne an. Am Bühler Weiher II des Fischereivereins Amberg konnten sie ihre Geräte testen. Vorsitzender Tim Jüntgen sowie die Referenten des Kurses, Günter Grassler und Hans-Hermann Lier, gaben Tipps, auch zur Verwertung. War es Anfängerglück oder die Beißlaune der Fische? Der Erfolg stellte sich in Form von stattlichen Karpfen und Schleien ein.