Vermischtes Freudenberg

10.01.2017

3

0 10.01.2017

Unter dem Leitwort "Gemeinsam für die Schöpfung - in Kenia und weltweit" zogen in der Pfarrei Wutschdorf die Sternsinger in ihren prächtigen Gewändern von Haus zu Haus. Sie brachten den Segen Gottes zu den Menschen und sammelten für notleidende Kinder in Afrika. Pfarrer Norbert Götz hatte sie vorher in der Kirche St. Martin bei einem Gottesdienst, den der Kirchenchor gestaltete, ausgesandt.

Pfarrer Götz sagte in seiner Predigt, dass die Weisen aus dem Morgenland vor über 2000 Jahren das Zusammentreffen des Königsplaneten Jupiter und des Saturn so gedeutet hätten: Der verheißene Retterkönig Israels müsse jetzt geboren sein. Auf ihrer langen Suche hätten diese heidnischen Gelehrten nicht einen mächtigen König gefunden, "sondern ein armes Kind, das groß ist durch seine Liebe, Güte und Barmherzigkeit". Dieser Retterkönig sei jetzt Licht für ihr Leben gewesen. "Heute sind unsere Sternsinger unterwegs, verkünden diesen Erlöser und segnen unsere Wohnungen. Christus soll bei uns offene Türen finden und hier wohnen dürfen als das Licht, das uns von Gott geschenkt ist. Dieses Licht der Liebe Jesu soll auch uns erfüllen", betonte der Pfarrer.Den ganzen Tag über gingen die Sternsinger in fünf Gruppen als die Könige Kaspar, Melchior und Balthasar weite Wege in der Pfarrei von Tür zu Tür, verkündeten in Gedichten und Liedern die Weihnachtsbotschaft und brachten den Segen in jedes Haus. Die Herzen und die Türen blieben in der Pfarrei Wutschdorf nicht verschlossen, sondern standen für die Sternsinger weit offen. So kamen Spenden von insgesamt 2800 Euro zusammen. Die Sternsinger wurden damit durch ihren Einsatz selbst zum Segen für benachteiligte Kinder in aller Welt.