Viele Besucher bei Veranstaltungen am Pfarrheim

Vermischtes Freudenberg

21.12.2016

5

0 21.12.2016

Lintach. Die Vereinsgemeinschaft Lintach hat erstmals an jedem Adventssonntag ein Fenster im Pfarrheim vorweihnachtlich dekoriert. Den Anfang machte der Pfarrgemeinderat mit dem Thema heilige Barbara. Am zweiten Adventssonntag schmückte der Verein für Gartenbau und Ortsverschönerung ein Fenster zum Motto Nikolaus. Das dritte gestaltete der Dorf- und Kulturverein mit Motiven zur heiligen Lucia. Mitarbeiter des Kindergartens Lintach und der Kreis junger Familien übernahmen schließlich das Fenster am vierten Adventssonntag, bei dem es um die Geschichte vom Weihnachtsengel auf der Suche nach einem Platz fürs Christkind ging. Die Organisatoren freuten sich über den sehr guten Besuch der Veranstaltungen.