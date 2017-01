Vermischtes Freudenberg

07.01.2017

68

0 07.01.201768

Etwa 20 Mal brachte Auktionator Armin Scharnagl den Christbaum zugunsten des Musikvereins Freudenberg zur Versteigerung. Und die Vereine und Firmen aus der Gemeinde ließen sich nicht lumpen. Ein 50er nach dem anderen wanderte in die Kasse. Am Ende ersteigerte Wirt Johannes Dotzler den Stamm.Zuvor kam vier Stunden lang unter den Hammer, was die Weinkeller und Dachböden nach den Weihnachtstagen hergaben. Neu gebundene Reiserbesen waren darunter, selbstgezimmerte Vogelhäuschen und natürlich die legendären Zwiebelkuchen der Pfarrersköchin. Klar, dass die obligatorischen Schwarzgeräucherten zum sofortigen Verzehr nicht fehlen durften.Die Bauernbühne spendierte einen Gutschein für die Premiere des Brandner-Kaspar im Sommer. Auch Metzger und Direktvermarkter stellten Bons zur Verfügung. Einen Bieterwettstreit gab es um einen Skibob. Gut, dass zwei Exemplare vorrätig waren. Die neuen Eigentümer vereinbarten für den nächsten Tag gleich noch ein Rennen am verschneiten Johannisberg.Musikvereins-Vorsitzender Helmut Stobitzer freute sich über die Resonanz beim Publikum. "Es ist schön, dass es so einen Brauch noch gibt", sagte er. "Den Leuten geht es ja nicht darum, ein Schnäppchen zu machen, sondern das Angebot der Vereine zu unterstützen." Besonders dankte er den Versteigerern Armin Scharnagel und Martin Meier. Die Hammerbachtaler Blousn spielte in den Pausen zünftig auf. Im nächsten Jahr darf die Christbaumversteigerung wieder der Sportverein ausrichten.