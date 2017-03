Vermischtes Freudenberg

27.03.2017

3

0 27.03.2017

Paulsdorf. Am Schießen um den Damenwanderpokal beteiligten sich 13 Mitglieder der Schützengesellschaft Paulsdorf. Nach einem Kaffeekränzchen nahm Damenleiterin Sigrid Schörner (Mitte) die Preisverteilung vor. In der Kategorien frei stehend und aufgelegt waren 20 Schuss abzugeben. Ganz vorn beim frei stehenden Schießen lag Sigrid Schörner mit einem 2-Teiler und 186 Ringen. Mit aufgelegtem Gewehr setzte sich Marietta Reichl (rechts) mit einem 35-Teiler und 169 Ringen an die Spitze, gefolgt von Anna Meiler sen. (links) mit einem 51-Teiler und 171 Ringen. Die beiden Erstplatzierten erhielten Pokale, alle Teilnehmerinnen konnten sich, je nach Platzierung, einen der meist blumigen Preise aussuchen. Bild: rst