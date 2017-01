Vermischtes Freudenberg

Angesichts der guten Schnee- und Wetterlage setzten Rektorin Marion Ott und der Sportbeauftragte der Schule, Uwe Bergmann, für die örtliche Grund- und Mittelschule einen Wintersporttag wie aus dem Bilderbuch an. 215 Kinder tauschten so das Klassenzimmer mit der freien Natur zum Schlittenfahren auf den Rodelhängen in Wutschdorf und Lintach oder zum Skifahren auf der Johannisberg-Piste.

Die Schlittenpiloten waren deutlich in der Überzahl. 139 Mädchen und Jungen entschieden sich dafür, 47 zogen Skier oder Snowboards vor. Zum Höhepunkt des Tages wurde eine Schul-Skimeisterschaft auf der Johannisberg-Piste. Alle Kinder, die sich für die alpinen Wintersportarten entschieden hatten, meldeten sich für den ausgelobten Riesenslalom an. So kam schnell richtige und spannende Wettkampfstimmung auf.Zudem hatten sich etliche Eltern am Skihang eingefunden, um gemeinsam mit den Kindern die Rennläufer anzufeuern. Nach einem spannenden Durchlauf holte sich bei den Mädchen Gina-Maria Bauer (7 a) in der Zeit von 58,7 Sekunden den Schulmeistertitel. Schnellster männlicher Starter war Andreas Bauer (8 a) mit einer nahezu sensationellen Zeit von 52,4 Sekunden. Als Jahrgangsbeste gingen über die Ziellinie bei den Mädchen: 2009 Pia Meßmann (1:12,9); 2007 Theresa Auer (1:02,3) und 2003 Gina-Maria Bauer (0:58,7). Bei den Jungen: 2009 Benno Piehler (1:16,4); 2007 Jannis Müller (1:00,2) und 2001 Andreas Bauer (0:52,4).Rektorin Marion Ott dankte bei der Siegerehrung dem Sportbeauftragten Uwe Bergmann für die "hervorragende Organisation" und war sichtlich erleichtert, dass der Wintersporttag ohne größere Verletzungen über die Bühne gegangen ist. Ihr Dank galt auch Bürgermeister Alwin Märkl, weil die Schule den Skilift kostenlos nutzen konnte, während die Bergwacht für die Sicherheit rund um den Wintersporttag sorgte.