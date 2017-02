Wirtschaft Freudenberg

Hiltersdorf. Langjährig Beschäftigte ehrte die Tief- und Hochbaufirma Pichl bei einer Feierstunde im Gasthof Aschenbrenner in Paulsdorf. Dabei riefen Unternehmer Jürgen Pichl und der Geschäftsführer der Bauinnung Regensburg, Christian Huber, vor rund 100 Mitarbeitern: "Seid schlau - geht zum Bau." Als Argument führten sie nicht zuletzt eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung an - rund 1090 Euro mehr als in den anderen 18 gewerblichen Ausbildungsberufen. Da staunte auch Bürgermeister Alwin Märkl.

"Wir hatten ein erfolgreiches Jahr 2016, und für 2017 sind wir zuversichtlich", sagte Jürgen Pichl, der den Fleiß seiner 103 Mitarbeiter würdigte. Handwerk und Mittelstand seien das Rückgrat der Wirtschaft. In der Vergangenheit seien die Löhne leicht gestiegen, was er begrüßte. "Wir brauchen junge Leute und Fachkräfte", sagte der Unternehmer. Laut seinen Angaben investierte Pichl in den vergangenen Jahren eine große Summe in moderne Maschinen und Baustellenwerkzeuge. Wie Geschäftsführer Christian Huber erklärte, erlebte der Bausektor 2016 ein sehr gutes Jahr mit bundesweit dem höchsten Umsatz seit 1997. Heuer steuere man 112 Milliarden Euro an. Durch die Sozialkassen, an denen alle Betriebe des Bauhauptgewerbes teilnehmen, profitierten die Beschäftigten von zusätzlichem Urlaubsgeld und von einer besseren Altersvorsorge.Bürgermeister Alwin Märkl erläuterte Vorhaben in der Gemeinde Freudenberg. Er bezeichnete die Firma Pichl als einen Glücksfall für die Bevölkerung.Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Auszeichnung langjähriger Mitarbeiter. Jürgen Pichl und Christian Huber übergaben Ehrenurkunden und Geschenke: für 10 Jahre an Matthias Göttler, Johann Schertl und Alfred Graf, für 25 Jahre an Günter Birner und Wolfgang Wild. Ein gemeinsames Essen, bei dem eine Bildserie mit den Baustellen des vergangenen Jahres gezeigt wurde, rundete die Feier ab.