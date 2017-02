Freizeit Friedenfels

20.02.2017

Sie ist und bleibt die größte Faschingsveranstaltung in Friedenfels: Der traditionelle Faschingsball der Jugendorganisation "Stoawaldlerer" in der Steinwaldhalle begeisterte einmal mehr Jung und Alt. Allerdings blieb die Besucherzahl hinter den Werten der Vorjahre zurück.

Bis in den Morgen

(bsc) Vorsitzender Jonas Henze erklärte zur Resonanz: "Ob es am Wechsel vom Rosenmontag auf einen Freitag liegt, wissen wir nicht. 15 Mal haben wir den Ball bisher stets am Rosenmontag gehalten. Da viele von unseren Mitgliedern, die am Ausschank, an der Kasse oder in der Bar bis in die frühen Morgenstunden ihren Dienst verrichten, am Faschingsdienstag aber arbeiten müssen, haben wir es in diesem Jahr mal am Freitag probiert."Als Erfolg verbuchte die Vorstandsmannschaft den Ball mit 185 zahlenden Gästen dennoch. Die Organisatoren freuten sich über die ausgelassene Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Wenn auch anfangs etwas zögerlich, so vergnügten sich zu vorgerückter Stunde viele Gäste auf der Tanzfläche. Während in der ersten Hälfte, in der die Tanz- und Partyband "Oberpfalz-Schlawiner" vor allem "boarische Musik" spielte, die etwas reiferen Besucher auf ihre Kosten kamen, zog es im zweiten Teil die Jugendlichen und Junggebliebenen aufs Parkett. Bei Pop, Rock und Oldieklängen konnte das Publikum ausgiebig feiern. Selbstverständlich durften auch in diesem Jahr das traditionelle Bobfahren im Saal und zahlreiche Polonaisen nicht fehlen. Neben einer guten Stimmung sorgten in diesem Jahr viele originelle Kostüme und Verkleidungen für Aufsehen. Neben Clowns, Rittern, Cowboys, Matrosen und Pharaonen nebst hübschen Begleitungen zog vor allem einer die Blicke auf sich: Erster Bürgermeister Gottfried Härtl kam als US-Präsident Donald Trump verkleidet und legte lange Zeit mit Ehefrau Gabi eine heiße Sohle aufs Parkett. Keine leichte Aufgabe hatten deshalb die Juroren bei der Maskenprämierung. Letztendlich entschied sich der Vorstand der "Stoawaldlerer" für die "Dalmatiner", die als Gruppe auffielen, und setzte Donald Trump und das Rotkäppchen auf die weiteren Plätze. Für einen weiteren Farbtupfer in der Steinwaldhalle sorgte bei der Faschingsfete die Gruppe "Funny Ladies". Die Schautänze der Gruppe entführten die Gäste in die Zauberwelt des Mittelalters und auf die Pazifikinsel Hawaii. Stets langer Applaus war der Lohn für ihre Darbietungen. Einmal mehr dankten am Ende der Veranstaltung die beiden Vorsitzenden Jonas Henze und Sebastian Schultes ihren Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der großen Faschingsfete.