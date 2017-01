Freizeit Friedenfels

29.01.2017

29.01.2017

Stefan Fischer ist der neue Vereinsmeister der Samstagskegler. Auf der Kegelsportanlage im Schützenhaus überreichte Vorsitzender Wolfgang Härtl die Siegertrophäe. Härtl freute sich zu Beginn der Meisterschaft, dass der wegen Terminschwierigkeiten im vergangenen Jahr ausgefallene Wettbewerb nun endlich nachgeholt werden konnte.

"Wir küren deshalb heute den Vereinsmeister von 2016", meinte der Vorsitzende und freute sich über den Zuspruch seiner Kegelfreunde. Hart, aber fair verlief der Wettkampf. Am Ende hatte Stefan Fischer das Glück des Tüchtigen und gewann mit 14 Holz Vorsprung die Vereinsmeisterschaft, sagte der Vorsitzende. Wolfgang Härtl beglückwünschte den neuen Vereinsmeister besonders zu seinen 204 Holz und überreichte unter großem Applaus der Keglerfreunde den großen Wanderpokal. Die Liste der "Top Sieben" bei der Vereinsmeisterschaft: 1. Stefan Fischer, 2. Wolfgang Härtl, 3. Reinhard Zeitler, 4. Markus Kellner, 5. Jürgen Brückner, 6. Patrick Härtl, 7. Andreas Fischer.Auch lud der Vorsitzende zur nächsten Veranstaltung ein, die nach dem sportlichen Auftakt gesellschaftlich-kulinarische Aspekte bietet. Am 11. Februar wird die Grillsaison in "Fiffs Bauwagen" mit einer großen Schneebar eröffnet.