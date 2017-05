Freizeit Friedenfels

15.05.2017

Sie kamen nicht nur aus ganz Bayern und sorgten im Erholungsort Friedenfels für bewundernde Blicke: 180 Trucker mit ihren auf Hochglanz polierten leistungsstarken Lastwagen.

Lichtershow

Airbrush-Vorführungen

(bsc) Bereits die Ankunft der Trucks am Freitag und Samstag war ein Ereignis. Die großen Lastwagen mit leuchtendem Chrom und Stahl waren ein Blickfang, der begeisterte. Die Augen der vielen interessierten Besucher aus nah und fern, die an der Einfahrt zur Steinwaldhalle ein Spalier bildeten, strahlten.Das erste Truckertreffen in Friedenfels werteten der Truckerverein "Bäärenbande e.V." und der Erholungsort als Gastgeber als gemeinsamen Erfolg. Ihre Bilanz: Viele Festivalgäste an drei Tagen, 180 Fahrer mit ihren Familien und ihren PS-starken Schmuckstücken. So mancher Bub dürfte am Wochenende die Wahl fürs spätere Berufsleben getroffen haben. Denn beim Durchstreifen des Fahrerlagers luden einige Brummilenker Kinder zum Probesitzen hinter dem Lenkrad ein. Beim Aussteigen waren die Kinder mehr als begeistert. Dass der Truckerverein viel für Kinder übrig hatte, zeigte sich auch am breitgefächerten Kinderprogramm. Kinderschminken, eine große Hüpfburg und ein Spieleparcours sorgten dabei für Abwechslung. Erwachsene zeigten größten Respekt vor den Fahrern, die ihre Schmuckstücke in rollende Kunstwerke verwandelt hatten. Das Geld, das in aufwendige Gemälde, bedruckte Planen, farbig verzierte Reifen und aufwendige Airbrusharbeiten gesteckt worden war, konnten die staunenden Besucher nur erahnen. Sie schossen mit Fotoapparaten und Handys Hunderte Bilder der rollenden Kraftpakete.Die Vorstandsmannschaft der "Bäärenbande" um die beiden Vorsitzenden Nico Scharrer und Norbert Witt hatte bereits im Vorfeld ein breites Rahmenprogramm erarbeitet. Ein Höhepunkt war am Samstag bei Einbruch der Dunkelheit eine Lichtershow. Hunderte von Lampen und Glühbirnchen an den Trucks verwandelten den Festplatz in ein Lichtermeer. An den drei Festivaltagen konnten die Besucher auch mit einem großen Kran in einer Gondel hoch über dem Boden über das Festgelände schweben und von dort den Ausblick auf die vielen Trucks auf dem Festplatz und der benachbarten zum Parkplatz umfunktionierten Wiese sowie auf den Erholungsort genießen.Zum ersten Truckertreffen in Friedenfels gehörte am Sonntag auch eine beeindruckende Predigt beim Gottesdienst auf dem Festivalgelände. Pfarrer Joseph sagte: "Heute bin ich privilegiert, mit Ihnen im Freien einen Gottesdienst zu feiern. Er stellte den Truckerfreunden und Gottesdienstbesuchern eine Frage: "Wissen Sie eigentlich, wie viele Lkws in Deutschland zugelassen sind?" Da keine Antwort kam, antwortete der Geistliche selbst: "Allein in Deutschland sind es 2,7 Millionen Lkws - unvorstellbar." Wenn man mit dem Auto unterwegs sei, ärgere man sich oft über langsam fahrende oder auf Autobahnen überholende Lastwagen und schimpfe über die Trucker. "Hat jedoch schon mal jemand von uns versucht, einen Lkw-Fahrer oder eine Lkw-Fahrerin richtig zu verstehen?", fragte der Priester. "Trucker sind Menschen, die viel für unsere Gesellschaft leisten, aber nicht das beste Image haben. Wir bestellen heute etwas übers Internet und morgen bekommen wir es nach Hause geliefert. Wir gehen in den Supermarkt und erwarten stets ein frisches und umfangreiches Angebot." Pfarrer Joseph wörtlich: " Das haben wir euch Truckern zu verdanken." Am Ende des Gottesdienstes besprengte der Geistliche die abgestellten Lastwagen mit Weihwasser und betete für eine stets unfallfreie Fahrt.Zum Gelingen des ersten Trucker-Treffens trug auch das angenehme und frühlingshafte Wetter bei. Die Mischung aus Unterhaltung, Schau, kulinarischen Angeboten und die vielen Gesprächen der Besucher mit den "Asphalt-Cowboys" kamen an. Eine kleine Shoppingmeile mit Truckerartikeln, bekannte Musikbands, Airbrush-Vorführungen, Brauereiführungen, Auftritte und Künstlervorführungen, Tombola sowie die im Vorfeld angekündigte Spende an die Kinderkrebshilfe waren weitere Anreize für viele Besucher. Eine Wiederholung in zwei Jahren ist sehr wahrscheinlich, so die Auskunft von Norbert Witt, zweiter Vorsitzender des Truckervereins "Bäärenbande", und Bürgermeister Gottfried Härtl.