Freizeit Friedenfels

22.02.2017

22.02.2017

"Die Badesaison 2016 war gut und unfallfrei." Bei dieser Bewertung waren sich Vorsitzender Markus Münchmeier und technischer Leiter Johannes Mühlbauer einig. Für 2017 kündigten sie einige Änderungen in der Wasserwacht-Ortsgruppe Friedenfels an.

Auch wenn man aus den einführenden Worten des Vorsitzenden eine gewisse Skepsis heraushörte, meinte er, die Grundeinstellung bleibe unverändert: "Wir wollen die Wasserwacht weiter zusammenhalten." Thomas Sailer bestärkte ihn in seiner Eigenschaft als WW-Abteilungsleiter. Bei der Mitarbeit im Vorstand könne man eine gewisse Stagnation nicht verhehlen. Das habe man schon bei der vorbereitenden Vorstandssitzung feststellen müssen, als nicht alle Vorstandsmitglieder anwesend waren, erklärte Münchmeier.Die Beteiligung am vielschichtigen Programm 2016 sei dünner geworden, wiederholte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht im "Pease Rock" (ehemals Schützenhaus). "Wir sind aber fest entschlossen, den Bestand der Wasserwacht zu sichern, so lange Badebetrieb im Freibad Friedenfels läuft." Das Vertrauen ins Schwimmbad sei nach technischen Problemen wieder da, bekräftigte Vorsitzender Münchmeier. "Vieles hat sich positiv entwickelt."Das Schwimmtraining in den Hallenbädern habe gut geklappt, die Übungsabende im heimischen Becken seien gut besucht gewesen. Hier erntete Jugendleiter Markus Kellner großes Lob. Er war bei allen Terminen als Organisator vor Ort. "Es wird Neuerungen geben", so der Vorsitzende: Das Jahresprogramm 2017 werde nicht mehr im "Wasserspiegel" veröffentlicht. "Mit dem "Festnageln" der Termine habe man öfters, etwa bei schlechtem Wetter, ein Durcheinander erlebt. Bei der Kommunikation setze die Wasserwacht künftig auf schnelle Medien.2016 gab es eine Fahrradtour, ein Badfest mit Schwimmmeisterschaften, eine Jahresabschlusswanderung, Kinderferienprogramm und eine Wanderung zur Grenzmühle sowie eine Weihnachtsfeier beim Waldhaus. Diese Angebote sollen fester Bestandteil bleiben. Überzeugt waren die Teilnehmer vom Saisonabschluss im "Tropical Island". Mitgeholfen hat die Wasserwacht bei Traditionsfest und Herbstfest. Für das Beibehalten des Zeltlagers am günstig gelegenen Thumsenreuther Weiher sprach sich der Vorsitzende nachdrücklich aus (es ist im Juli geplant). "Jugendwart Markus Kellner wird wie gehabt wieder viel Zeit und Material investieren. Ihm gilt unser besonderer Dank." Ein wichtiges Thema sei der Übungsabend mit Schwimmtraining. Vorsitzender und Technischer Leiter waren sich einig: "Die Verlegung auf Donnerstag, 18 Uhr, hat sich bewährt." Schwimmkurse würde man gerne anbieten. Doch dafür wäre der "Lehrschein S" erforderlich. Es sei bisher keiner bereit gewesen, für die nötige Ausbildung fünf Samstage zu opfern. Ein sehr gutes Ergebnis habe man bei den Prüfungen erzielt: fünf Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze und zwei in Silber und acht Frühschwimmer.