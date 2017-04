Kultur Friedenfels

27.04.2017

(bsc) Die Gemeindebücherei zählte am "Welttag des Buches" gewiss zu den kleineren Veranstaltungsorten. Doch der Zuspruch war enorm. Einen Nachmittag lang präsentierten Monika Seidel, Gabi Härtl und Bianka Malzer neue Kinderbücher, Hörspiel-CDs, Romane und erstmals Hörbücher für Erwachsene. Neu im Angebot war auch ein kleiner "Eine-Welt-Laden". Die Besucher fanden hier vor allem Kaffee, Tee und Schokolade aus fairem Handel. Die Preise der Waren sind so kalkuliert, dass sie den Herstellern aus der "Dritten Welt" gerechte Löhne garantieren und damit Zukunftsperspektiven ermöglichen, so Monika Seidel. Was die Verantwortlichen besonders freute, war die Tatsache, dass zahlreiche neue Lektüren gleich zur Ausleihe kamen. Auf Interesse stieß auch das restliche Lesematerial der Bücherei. In den einzelnen Zimmern der Bücherei stöberten Jung und Alt in den Regalen. Spaziergänger und Besucher verweilten, genossen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Beim Plausch mit den Verantwortlichen erfuhren sie dabei auch manche Neuigkeit zur Bücherei. Geöffnet ist sie dienstags von 17 bis 18 Uhr sowie freitags von 16 bis 18 Uhr.