Kreative Texte, freche Lieder

Kultur Friedenfels

03.05.2017

03.05.2017

Prall gefüllt war die Gaststube im "Grünen Kranz", wo jetzt der 4. Leseabend der "Grenzlandschreiber" über die Bühne ging. Die Besucher erlebten wieder einen furiosen Abend mit durchwegs fesselnden Texten.

Lausbuben-Geschichten

Kurze oder lange Haare?

"Wai schai ist d'Welt" - mit diesem gesungen Auftakt beschrieb das "Neualbenreuther Zwio" (Monika Kunz und Franz Danhauser) die Stimmung des Abends, zu dem Gastgeber Dieter Schraml Freunde der heimischen Literatur begrüßte. Initiator und Moderator Hans G. Lauth zeigte sich hoch erfreut über die große Resonanz. "Das anfangs zarte Pflänzchen gedeiht inzwischen sehr gut!" Lauth ist es, der die lokal nicht begrenzte Vereinigung vertritt, die Lyriker und Geschichtenverfasser in ihrer Arbeit unterstützt und sie zu den Abenden einlädt.Hildegard Lauth trat als erste vors Publikum. Krieg und Flucht spielten in ihrer Kurzgeschichte die Hauptrolle. Da ging es um Olga und deren Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Mitterteich gekommen waren und später wieder zurück in die Ukraine mussten. Wegen der dort unsicheren Lebensverhältnisse fragten die Kinder dann immer wieder: "Wann gehen wir endlich wieder heim - nach Mitterteich?" In der nächsten Geschichte, übrigens nicht ganz frei erfunden, schilderte Hildegard Lauth, wie sich ein anfangs gutes nachbarschaftliches Verhältnis schnell ändert. Der Mehrzeiler "Lückenbüßer" beendete Lauths Auftritt. Nachdem das Zwio die "Müllerin, ein wunderschönes Weib" besungen hatte, beglückte Irmtraud Schicker aus Tirschenreuth die Zuhörer mit ihrer ganz eigenen Fassung des Märchens "Rapunzel". In der nächsten Kurzgeschichte schilderte sie überzeugend einen Lapsus mit einem Bulldog.Das Zwio leitete mit "In den Erlen steht eine Mühle!", einer traurigen Ballade nach einer hoffnungslosen Liebe, zum nächsten Autor über, Florian Mattes aus Thumsenreuth. Dieser konfrontierte die Zuhörer mit dem Gedicht "'s lare Bladl". Darin stellt er dar, wie es ist, wenn einem nichts einfällt. Mit seinen Erinnerungen aus dem "Forschertagebuch" eines Lausbuben traf er voll ins Schwarze. Schöne Bilder malte er etwa davon, wie es ihm und seinen Kameraden als Schüler erging beim Erforschen aller Läden am Schulweg. "Später am Gymnasium wollten wir wissen, wie es ist, wenn man fünf Weizen reinpresst."Experimente zur Erforschung des Phänomens "Osterhase" hätten seine Jugendzeit gekrönt, erzählte Mattes, sehr zur Gaudi der Anwesenden. "Unglaublich, was wir anstellten", bemerkte Mattes und nannte einige der damaligen Fragestellungen. Wie bringe ich "Stupsi", den Zwerghasen, zum Eierlegen? Kann der Osterhase überhaupt die schweren Lasten von vielen Nestern tragen? Seinerzeit habe Mattes den Nachbarjungen, "Düberl" genannt, mit einbezogen. "Das führte auch nicht zum erhofften Erfolg." Vielmehr sei Düberl krank geworden, weil er "Eiernudeln" habe testen müssen, die mit Fischmehl gefüllt waren. "Das wusste ich nicht", versicherte Mattes.Christa Vogl aus Guttenberg kündigte der Moderator als "aktivste Schreiberin unter uns" an. In einer skurrilen Geschichte ging es um den "umgedrehten Kragen" des Lieblingshemdes ihres Ehemannes und das Geschick der Oma, das gute Stück zu retten. Dann stellte die Autorin Betrachtungen an, warum die "schwarzäuige Susanne" eigentlich so heißt. Vogl beherrscht die Kunst, das eher Banale poetisch aufzubereiten. Weiter erfuhren die Zuhörer von einem Geburtstagskind namens Resi, das selbst die meiste Last seiner Feier zu tragen hat.Hans G. Lauth las ebenfalls aus seinen vielschichtigen Werken vor. In der "Zeitenwende" bedauert er das Sterben der Kramerläden, der Wirtshäuser, der Post und anderer Einrichtungen. Fazit: "Die alten Zeiten sind nicht wiederholbar!" Auf das Projekt mit seinem Freund Walter J. Pilsak eingehend, betonte Lauth: "Die Zeiten haben sich verschoben, die Zeit erfindet sich grad neu."Nicht leicht hatte es "Jonny" in den 1960er-Jahren, das beleuchtete die nostalgisch gefärbte Kurzgeschichte "Modefrage". Die Diskrepanz mit den Eltern habe sich etwa gezeigt bei Fragen wie "Lange oder kurze Haare?" und "Mit Bart oder ohne?". Bei der vom Vater verordneten Kurzfrisur habe sich der Aggressionspegel erheblich gesteigert, bestätigte der Sprecher. Mit einem surrealen Gedicht löste er die Frage, "warum Bären nicht zum Zoigl gehen". Für Unterhaltung sorgte auch ein Vortrag zum Schicksal der "Ducks", einer Band. In "Der Friedemann" ging es um einen Schwan am Kornthaner Weiher und dessen gestörtes Verhältnis zu den Schwäninnen.Monika Kunz und Franz Danhauser hatten auch zum Ende der Veranstaltung noch einfallsreiche Couplets auf Lager. Das Publikum erfuhr von einem Dicken, der im Drehkreuz des Sibyllenbades feststeckte, und hörte Hans G. Lauths Lieblingslied, "Der Bürgermeister vorm Affenkäfig". Die begeisterten Zuhörer bedankten sich mit viel Beifall für die einfallsreichen Darbietungen. Zum Abschluss äußerte Hans G. Lauth die Hoffnung, dass auch bei der fünften Lesung im Herbst 2017 wieder kreative Grenzlandschreiber ihre Werke vortragen.