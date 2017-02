Politik Friedenfels

Die Gemeinde Friedenfels unterstützt die Sanierung der katholischen Pfarrkirche Maria Immaculata. Die Gemeinderäte sagten bei der Außenrenovierung einen Zuschuss zu. Die Höhe ist allerdings noch offen.

Ladesäule für E-Autos

Haushaltskonsolidierung

Nachgehakt: Winterdienst Das Thema Winterdienst brachte Gemeinderätin Edeltraud Kaßeckert (Freie Wähler) in der Sitzung des Friedenfelser Gemeinderates am Mittwochabend zur Sprache. Wörtlich sagte sie: "Beim Blitzeis am 3. Februar kann ich nicht nachvollziehen, wenn einer Bürgerin auf Nachfrage in der Gemeindeverwaltung mitgeteilt wird, dass dies höhere Gewalt sei." Im Vorfeld sei ja in den Nachrichten darauf hingewiesen worden, meinte die Gemeinderätin und bat in diesem Zusammenhang um mehr "Freiheiten" für den Schneepflugfahrer. "Diese habe ich", betonte der in der Sitzung anwesende und für den Winter- und Räumdienst verantwortliche Bernhard Stilp. "In der Winterzeit prüfen ich oder meine Frau täglich gegen 3 Uhr am Morgen die Wetterlage. Ich rücke dann, wenn erforderlich, aus. Für das gesamte Friedenfelser Orts- und Wegenetz benötige ich sechs Stunden. An dem besagten Tag war es aber um 5.30 Uhr noch nicht glatt", berichtete Bernhard Stilp. Zu der zweiten Anfrage von Edeltraud Kaßeckert über die Möglichkeiten einer vorzeitigen Abfuhr der Schneehaufen und gefrorenen Schneeränder am Straßenrand sagte Bürgermeister Gottfried Härtl: "An markanten Stellen haben wir im Ortsbereich gefräst und den Schnee abtransportiert." Ein Abfahren und eine Beseitigung des Schnees auf allen Straßen sei aber aus Kostengründen nicht möglich, so der Bürgermeister. (bsc)

(bsc) Einstimmig befürworteten die Räte am Mittwochabend den Antrag der Katholischen Kirchenverwaltung auf Bezuschussung der nötigen Sanierung. "Die Gesamtkosten der anstehenden Renovierung belaufen sich auf 697 000 Euro", informierte Bürgermeister Gottfried Härtl. Das Gemeindeoberhaupt erinnerte in seinem Vortrag auch an die zurückliegende Renovierung der Pfarrkirche im Jahre 1986, die von der Gemeinde ebenfalls unterstützt wurde. Damals einigte sich der Gemeinderat im Vorfeld auf eine Bezuschussung nach Abschluss aller Arbeiten. Nach einer kurzen Diskussion erschien diese Art der Förderung auch diesmal als ideal, zumal noch nicht alle Fördermöglichkeiten bekannt seien. Über die genaue Summe des Zuschusses werden die Gemeinderäte deshalb nach der Fertigstellung (vorgesehen im November 2017) entscheiden.Unterstützt haben die Räte am Mittwochabend auch den Antrag der Fraktion Grüne/Neue Wege und SPD zur Installation einer Ladesäule für E-Autos. Lisa Rauh (Grüne/Neue Wege) hob die zentrale Lage im Landkreis hervor und zeigte Fördermöglichkeiten auf. "Ab 1. März kommt eine weitere Förderung durch den Freistaat hinzu", so die Fraktionssprecherin. Rund 1500 Euro, je nach Anbieter, würden an der Gemeinde hängen bleiben.Oskar Schuster und Otmar Zeitler (Freie Wähler) regten in diesem Zusammenhang aufgrund des vorhandenen dichten Radwegenetzes eine Umrüstung der bereits vorhandenen Stromanschlussstelle für Wohnmobile am großen Parkplatz auch für Fahrräder an. "Vielleicht könnte man diese Stelle künftig auch für die Aufladung der immer mehr werdenden E-Bikes benutzen." Am 500 Meter entfernten Steinwald-Radweg im Ortsteil Unterneumühle müssten hierzu lediglich Hinweisschilder angebracht werden. Die Verwaltung wird diesen Vorschlag prüfen. Offen ließ das Gremium jedoch noch den genauen Standort der künftigen E-Tankstelle für Autos. Dieser soll nach Absprache mit dem Landratsamt festgelegt werden.Positiv aufgenommen wurde das von der Verwaltung erarbeitete Haushaltskonsolidierungs-Konzept. Bürgermeister Gottfried Härtl zeigte die getätigten Änderungen und Mehreinnahmen durch Einsparungen bei der Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Technik, Anhebung der Grundsteuer, Strombezug durch Bündelausschreibungen sowie durch Modifikationen der Satzungen zum neuen Feuerwehrauto und der Bücherei auf. Zustimmung durch die Räte fand eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erbendorf für den Bereich "Gries". Einstimmig genehmigt wurden die Haushaltsüberschreitungen 2014 vom Kinderhaus Friedenfels und aus dem Jahr 2015 beim Wegebau im Friedhof, dem Kanalkataster und der Wasserlieferung durch die Steinwaldgruppe. Erfreut nahm das Gremium den guten Verkaufserlös des alten Feuerwehrfahrzeugs zur Kenntnis. Das Fahrzeug übernahm eine kleine Feuerwehr in Südhessen. Oskar Schuster (Freie Wähler) dankte in dem Zusammenhang der Friedenfelser Wehr für ihren Einsatz und die gute Pflege ihres Fuhrparks.